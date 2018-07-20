Уголовное дело возбуждено в связи пытками заключенного в ярославской колонии №1

Поводом для этого стала публикация «Новой газеты».

Дело возбудили по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Она предполагает наказание от 3 до 10 лет лишения свободы. Личности причастных к избиению устанавливаются, сообщает Следственный комитет. По данным ведомства, речь идет о сотрудниках регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний. Они нанесли мужчине «множественные удары руками, ногами и неустановленными предметами по туловищу и

конечностям» на территории исправительной колонии.

Сообщение СК стало реакцией на видео, опубликованное сегодня «Новой газетой». Запись с портативного видеорегистратора предоставлена юристами фонда «Общественный вердикт». Она была сделана более года назад. В десятиминутном ролике зафиксировано, как люди в форме сотрудников ФСИН избивают и оскорбляют мужчину в наручниках, лежащего на столе. По данным правозащитников, это заключенный Евгений Макаров. Он, а также еще двое, в том числе фигурант «Болотного дела» Иван Непомнящих ранее уже жаловались на пытки в этой колонии. Однако, в прошлом году Следственный комитет в ходе проверки не нашел оснований для возбуждения уголовного дела.

О проведении внутренней проверки также сообщили сегодня во ФСИН. С просьбой об этом после публикации в «Новой газете» в СК и прокуратуру обратился Совет по правам человека при президенте.