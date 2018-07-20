Владимир Путин впервые высказался о предстоящем повышении пенсионного возраста в России
По его словам, окончательного решения еще нет. Он должен выслушать все мнения, но не тех, как он выразился, «кто на этом пиарится». По словам президента, пенсионная реформа – это чувствительный вопрос для большого числа граждан. Президент признался, что лично ему не нравится повышение пенсионного возраста, как и членам правительства, но необходимо основываться на реальных оценках российской экономики. При этом Путин признал, что в пенсионном законодательстве можно ничего и не менять лет 10, средств на пенсии хватит, но нужно думать о перспективе.
Комментарии36
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
post_v 20 июля 2018 | 17:06
а чего ж тогда фюрер молчал, когда проект закона в Госудуму передавали?
хотел как Сергей Иванов, два года молчать, чтобы не вспугнуть?
fig_vvam 20 июля 2018 | 17:11
post_v: Царь в Россиихороший, но дела после 18-ти лет его правления совсем хреновые.
Экономика рушится и приходится пенсионный возраст повышать.
Кормить пенсионеров нечем.
astet 20 июля 2018 | 17:16
fig_vvam: "Вор (Путин) должен сидеть в тюрьме!"
(Глеб Жеглов)
honduras_na_colime 20 июля 2018 | 17:22
Ну вот и проговорился старик Кабаев, кто принимает решения.
Пару дней назад болтанул про Шанмырк "мы провели референдум".
Видать, маразм уже стучится в дверь.
dorin1987 20 июля 2018 | 17:21
fig_vvam: /Кормить пенсионеров нечем. / - Как нечем? А эта "реформа"? Царек буквально так и говорит - жрите, не обляпайтесь.
balya 20 июля 2018 | 17:25
fig_vvam: Да, деньги то есть, только их рассовывают по нужным карманам, чтобы, не дай бог, людям достались.
mikhail_spb_ 20 июля 2018 | 17:07
Говорят, в окне его кабинета никогда не гаснет свет, он круглосуточно думает о народе.
fikus74 20 июля 2018 | 17:32
mikhail_spb_: Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
tag188 20 июля 2018 | 17:08
но необходимо основываться на реальных оценках российской экономики.
=====================
А при чьем гениальном руководстве экономика оказалась в таком состоянии, не сказал?
perestarok 20 июля 2018 | 17:15
tag188: "А при чьем гениальном руководстве экономика оказалась в таком состоянии, не сказал?"
Путин думал Вы сами догадаетесь. Тогда я Вам объясню: После разрушения экономики Горбачёвым и Ельциным уже много восстановлено и создано, но для увеличения пенсионного возраста ещё нет необходимых условий. А пустоболты пусть судачат.
dorin1987 20 июля 2018 | 17:24
perestarok: /Тогда я Вам объясню: После разрушения экономики Горбачёвым и Ельциным/ - Двадцать лет царек РФ узурпирует режим. И за 20 лет что оно сделало? Ну, кроме как распилило халявные деньги с горючки?
perestarok 20 июля 2018 | 17:41
dorin1987: "Двадцать лет царек РФ узурпирует режим. И за 20 лет что оно сделало?"
Оглянитесь вокруг и увидите. Если не сидеть весь день у компа и не читать пасквили на Россию, то можно заметить серьёзные положительные изменения.
А разрушить дом можно за 2-3 секунды, а построить - надо 2 года. Плохо, что вы, компьютерные, этого не понимаете.
dorin1987 20 июля 2018 | 17:45
perestarok: /то можно заметить серьёзные положительные изменения. / - Посадка за репост? Четверть населения за чертой бедности? Тотальная зависимость от доллара? Дань Чечне? Положенный половой орган царька РФ на население РФ? Аннексии? Лугандон? Сирия? Прощенные долги чужим странам?
/а построить - надо 2 года/ - 20 лет. За 20 лет туалеты в школах режим царька РФ мог построить?
/Плохо, что вы, компьютерные, / - Ну не всем же, как Вам, вылизывать преступный режим :)
tag188 20 июля 2018 | 17:47
perestarok: Лучше я объясню на примере.
Любой желающий может легко проверить, за счет чего страна выходила после дефолта 1998 года. Это еще была промышленность. Высоких цен на нефть не было.
Любой желающий может легко проверить, за счет чего страна жила последние 20 лет -- это исключительно высокие цены на нефть.
Созданы разные понты вроде зимних олимпиад в субтропиках и мундиалей. Никакой созданной или воссозданной промышленности нет.
sadda 20 июля 2018 | 17:10
Путин сделал большие пенсии нужным людям - депутатам, чиновникам, следователям, судьям, работникам прокуратуры (для сравнения - пенсии судей и работников прокуратуры в 8-10 раз больше чем пенсии учителей, рабочих, медиков). Не обижены и силовики, тоже нужные люди. А на остальных Путин экономит, платит им мизер, чтобы платить нужным людям большие пенсии.
А сейчас тем у кого нищенские пенсии, еще и стаж увеличили. Вот такая вот путинская пенсионная политика - одним густо, а для других повышение пенсионного возраста.
perestarok 20 июля 2018 | 17:11
"Владимир Путин впервые высказался о предстоящем повышении пенсионного возраста в России
По его словам, окончательного решения еще нет…"
А вы шумите, господа, шумите.
blacktape 20 июля 2018 | 17:12
Как это можно подождать??? Детки уже выросли, нужно создавать новые комитеты и министерства для сынков и дочек наших "слуг". Я уверен, что 90 процентов всех реформ и законов создаются только для того, чтобы обеспечить своих чад сладкими и теплыми кормушками.
sab171 20 июля 2018 | 17:12
здесь к "умным" словам незаменимого надо добавить- экономика в клочьях раз по головам пенсионеров пошли. (пустобрех и лжец).
erpetkur 20 июля 2018 | 17:13
Нравится не нравится - спи моя красавица.
neyexo 20 июля 2018 | 17:14
//не тех, как он выразился, «кто на этом пиарится».//
Отстраниться от проблемы, сделать вид, что не ты это решил - это тоже пиар
prostovanya 20 июля 2018 | 17:21
neyexo: Это не пиар, а паскудство...
vaka257 20 июля 2018 | 17:17
Путин когда-нибудь держит своё слово?!Или он думает,что люди не помнят ,что он говорил раньше.Воровство государственных средств при нём приняло такие размеры,что никаких уже ни на что денег ,кроме как на военные железяки,средств не хватает...
yralez 20 июля 2018 | 17:18
Нет путина---нет грабежей.
yralez 20 июля 2018 | 17:21
yralez: может к осени и не будет, дай Бог.
prostovanya 20 июля 2018 | 17:18
Опять врёт государь, врёт и врёт, врёт и снова врёт...
Не нравится ему повышение - так не повывшай! Не-ет, плевать ему на это.
Можно ничего не менять лет десять, денег хватит - так чего ж тогда меняешь? Не-ет, на пенсии как раз денег не хватит - ибо на другое надо.
Россия имеет такую власть, которая её имеет. По другому никто не умеет...
virgenu 20 июля 2018 | 17:21
Старательно ищет соломку, которую надо подстелить при падении. Дело то не в возрасте, а в финансировании старости и детства, о приоритете поддержки нетрудоспособных граждан. В США пенсии и пособии нетрудоспособным в 12(!!!!!) раз выше, чем в путинской России потому, что при распределении бюджета- денег налогоплательщика-в первую очередь обеспечивается достойный уровень их жизни, и, только потом траты на понты, мосты, избыточное вооружение и пр. А в корне лежит система честных выборов чиновничества от президента до клерка суда.
kaputvsemu 20 июля 2018 | 17:22
Говорят, надувши щёки,
ВВП и ДАМ
Денег хватит лет на 10,
Но не вам.
kaputvsemu 20 июля 2018 | 17:24
И сказал, как припечатал
ДАМ
Денег нет, но вы держитесь
Там.
kaputvsemu 20 июля 2018 | 17:28
С хитрым прищуром поведал
ВВП -
Вы теперь, пенсионеры,
В Жэ О Пэ
niknik 20 июля 2018 | 17:26
Уже проправительственные СМИ пишут, что Путин ПРОТИВ повышения возраста выхода на пенсии. Команду лаять уже отдали им получается.
prostovanya 20 июля 2018 | 17:32
niknik: Да, да, так-то государь, конечно, против, но думе скомандовал - закон принять...
askol2016 20 июля 2018 | 17:31
Путин, отдай каждому гражданину РФ его часть доходов от продажи ресурсов нашей страны. А ты и твои приспешники получат зарплату и содержание, соответствующее вашему вкладу в общество
tks 20 июля 2018 | 17:31
Путиномика, во всём своем блеске, или Путограбёж. 1999-2018 гг.
Кентам - всё, массам - отходы от Кентов!
alesha_2 20 июля 2018 | 17:32
Начните пиарить с родителей
norgemann 20 июля 2018 | 17:34
Ну так мы и предполагали еще месяц назад. Путин в конце выступит и снизит немного возраст. Как говорят про сценарии кино, все очень предсказуемо.
petrovich_spb 20 июля 2018 | 17:47
Лично ему не нравится))).
Анекдот вспомнился:
— Не нравится мне, Иван, что ты спишь с моей женой.
— Не поймешь вас, Медведевых, ей нравится, тебе не нравится.