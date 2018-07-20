"Владимир Путин впервые высказался о предстоящем повышении пенсионного возраста в России

По его словам, окончательного решения еще нет. Он должен выслушать все мнения, но не тех, как он выразился, «кто на этом пиарится». По словам президента, пенсионная реформа – это чувствительный вопрос для большого числа граждан. Президент признался, что лично ему не нравится повышение пенсионного возраста, как и членам правительства, но необходимо основываться на реальных оценках российской экономики. При этом Путин признал, что в пенсионном законодательстве можно ничего и не менять лет 10, средств на пенсии хватит, но нужно думать о перспективе.