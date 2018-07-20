Граффити с изображением футболистов российской сборной появилось на Садовнической улице в Москве

Граффити с изображением Станислава Черчесова, Игоря Акинфеева и Артема Дзюбы появилось на Садовнической улице в Москве. Как передает «Интерфакс», столичные власти выделили художнику Алексею Крючкову поверхность на одной из трансформаторных подстанций.