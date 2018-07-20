Граффити с изображением футболистов российской сборной появилось на Садовнической улице в Москве
Граффити с изображением Станислава Черчесова, Игоря Акинфеева и Артема Дзюбы появилось на Садовнической улице в Москве. Как передает «Интерфакс», столичные власти выделили художнику Алексею Крючкову поверхность на одной из трансформаторных подстанций.
Комментарии2
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shlevet 20 июля 2018 | 16:47
Что же нет графити с Немцовым?
Среди либеральных оппозиционеров нет художников?
sscull 20 июля 2018 | 17:25
Лучше бы пенсионерам отдали...