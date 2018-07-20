Виновные в смерти фигуриста Дениса Тена понесут самое суровое наказание

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пообещал это родителям погибшего накануне в Алма-Ате спортсмена. Глава государства лично позвонил, чтобы выразить им соболезнования.

Ранее сообщалось, что Тен был смертельно ранен злоумышленниками, пытавшимися снять зеркала с его автомобиля. Подозреваемые уже задержаны.