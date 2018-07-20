Виновные в смерти фигуриста Дениса Тена понесут самое суровое наказание
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пообещал это родителям погибшего накануне в Алма-Ате спортсмена. Глава государства лично позвонил, чтобы выразить им соболезнования.
Ранее сообщалось, что Тен был смертельно ранен злоумышленниками, пытавшимися снять зеркала с его автомобиля. Подозреваемые уже задержаны.
Комментарии2
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rus 20 июля 2018 | 17:06
Что творит капитализм!
anji70 20 июля 2018 | 17:14
Направят отбывать срок в ярославскую колонию.