13 человек погибли, 7 пострадали в результате опрокидывания прогулочной лодки-амфибии на озере Тейбл в Миссури
Как передает АВС, поиски еще четырех пассажиров продолжаются. По данным полиции штата, на борту лодки находились 29 пассажиров и двое членов экипажа. Лодка перевернулась в условиях штормовой погоды. Над озером бушевала гроза. По свидетельству очевидцев, лодку стали захлестывать волны, и она пошла ко дну.
Комментарии1
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sniper777 20 июля 2018 | 16:45
Люди погибли, а кто будет отвечать за их смерть? Похоже у пиндосов никто не отвечает за смерти людей, такое у них нутро поганое.