13 человек погибли, 7 пострадали в результате опрокидывания прогулочной лодки-амфибии на озере Тейбл в Миссури

Как передает АВС, поиски еще четырех пассажиров продолжаются. По данным полиции штата, на борту лодки находились 29 пассажиров и двое членов экипажа. Лодка перевернулась в условиях штормовой погоды. Над озером бушевала гроза. По свидетельству очевидцев, лодку стали захлестывать волны, и она пошла ко дну.