По итогам саммита в Хельсинки Россия передала США конкретные предложения по возвращению беженцев в Сирию

В частности, Россия предложила разработать совместный план по возвращению беженцев, в первую очередь, из Ливана и Иордании. Об этом говорится в заявлении российского Минобороны. По его данным, вернуться на родину в ближайшее время могут более 1 миллиона 700 тысяч беженцев.