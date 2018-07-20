По итогам саммита в Хельсинки Россия передала США конкретные предложения по возвращению беженцев в Сирию
В частности, Россия предложила разработать совместный план по возвращению беженцев, в первую очередь, из Ливана и Иордании. Об этом говорится в заявлении российского Минобороны. По его данным, вернуться на родину в ближайшее время могут более 1 миллиона 700 тысяч беженцев.
Комментарии6
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danko1 20 июля 2018 | 16:44
Нет никаких итогов, кроме болтологии.
А вот то, что Трампу доложили о приказе Путина по компьютерному вмешательству в выборы в США, переданы материалы, что он лично отдал такой приказ, то факт. И сказал об этом человек из ближайшего окружения Путина.
Вот на это санкции последуют и вводы сделан будут.
fig_vvam 20 июля 2018 | 17:00
danko1: Если Генштаб РФ будет возвращать беженцев, то это гарантировано.
генштаб не соврет.
Хоть в гробах, а вернети.
Какие иджиоты, однако, где и когда военные занимались обустройством беженцев.
Это не их функция и близко. Но что взять с идиотов.
Провальный саммит очень нужно оправдать и показать хоть какие результаты, а их нет и не будет.
разве что Путин 12-ть грушников США отдаст на расправу.
seryj_wolk 20 июля 2018 | 16:44
Возвращение должно быть проведено за счет Асада и рфии, как виновников и главных участников гражданскоц войны, породившей огромное количество беженцев. Это имело бы и воспитательный эффект. Участники задумались бы о том не дешевле ли договариваться миром.
vaka257 20 июля 2018 | 17:10
Вначале бомбили и таким образом выгоняли из жилищ,а теперь озаботился Путин возвращением тех, кого бомбил.Лицемерие так и сквозит...
greeg1 20 июля 2018 | 17:15
Вован забыл одну малость. А сами беженцы хотят возвращатся к Асаду для расправы? Или им сразу в ИГИЛ податься? А ведь беженцы в Турции и Европе есть. А там уже денежки уплачены.
point3d 20 июля 2018 | 17:28
Из Европы в Сирию? Конечно, либералы так взяли и отпустили свой любимый электорат ))