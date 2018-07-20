Владимир Путин впервые высказался о предстоящем повышении пенсионного возраста в России
По его словам, пенсионная реформа – это чувствительный вопрос для большого числа граждан. Президент признался, что лично ему не нравится повышение пенсионного возраста, как и членам правительства, но необходимо основываться на реальных оценках российской экономики.
Комментарии60
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zawep 20 июля 2018 | 17:13
Ну не нравиться ему пенсионная реформа . Он отдельно управляет от правительства. И похоже не причем .
good_sadness 20 июля 2018 | 17:25
А может быть работать вообще не надо
И на пенсию выходить сразу после детского сада
nehoroshiy 20 июля 2018 | 17:17
Что-бы кто-то выжил кто-то должен умереть. Иначе нам экономику не поднять. Ну, чего стыдиться, такой вот расклад. Только это не подъём экономики, а борьба за выживание. Победит сильнейший.
kaplan911 20 июля 2018 | 17:19
Блин, обобрали страну и россиян, довели их до нищеты.
При этом он сам и его окружение купается в роскоши?!
Мудило\ворьё рулит. ПОДЕЛОМ рабским душонкам!!!
Страна рабов звенит цепями.
Ей слух ласкает лязг оков.
С судьбой смирились россияне:
"Знать, наш особый путь таков..."
Пастух рычит: "Всем в стойло, суки!"
Плеть ищет спины неспроста -
Державе этой даже сутки
Не продержаться без кнута.
С ним ей тепло в любую стужу.
К свободе здесь напрасен клич. -
Веками быдлу греют душу
Ярмо с гремушками да бич.
kaplan911 20 июля 2018 | 17:22
Мафиозный клан рулит. Обирают всех до нитки.
Человек с достатком - это свободный человек.
А свободный человек для них - ГИБЕЛЬ.
askol2016 20 июля 2018 | 17:35
Как там, мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус? А потрясти карманы богачей и их офшоры Путин не хочет?
airjeff 20 июля 2018 | 17:49
но необходимо спасать от голода дерипасок и сечиных.