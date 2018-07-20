Z Архив новостей новости
5 60 6 13967
16:35, 20 июля 2018

Владимир Путин впервые высказался о предстоящем повышении пенсионного возраста в России

По его словам, пенсионная реформа – это чувствительный вопрос для большого числа граждан. Президент признался, что лично ему не нравится повышение пенсионного возраста, как и членам правительства, но необходимо основываться на реальных оценках российской экономики.

Комментарии

60

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

zawep 20 июля 2018 | 17:13

Ну не нравиться ему пенсионная реформа . Он отдельно управляет от правительства. И похоже не причем .

good_sadness 20 июля 2018 | 17:25

А может быть работать вообще не надо
И на пенсию выходить сразу после детского сада

nehoroshiy 20 июля 2018 | 17:17

Что-бы кто-то выжил кто-то должен умереть. Иначе нам экономику не поднять. Ну, чего стыдиться, такой вот расклад. Только это не подъём экономики, а борьба за выживание. Победит сильнейший.

kaplan911 20 июля 2018 | 17:19

Блин, обобрали страну и россиян, довели их до нищеты.
При этом он сам и его окружение купается в роскоши?!
Мудило\ворьё рулит. ПОДЕЛОМ рабским душонкам!!!

Страна рабов звенит цепями.
Ей слух ласкает лязг оков.
С судьбой смирились россияне:
"Знать, наш особый путь таков..."
Пастух рычит: "Всем в стойло, суки!"
Плеть ищет спины неспроста -
Державе этой даже сутки
Не продержаться без кнута.

С ним ей тепло в любую стужу.
К свободе здесь напрасен клич. -
Веками быдлу греют душу
Ярмо с гремушками да бич.




kaplan911 20 июля 2018 | 17:22

Мафиозный клан рулит. Обирают всех до нитки.
Человек с достатком - это свободный человек.
А свободный человек для них - ГИБЕЛЬ.

askol2016 20 июля 2018 | 17:35

Как там, мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус? А потрясти карманы богачей и их офшоры Путин не хочет?

airjeff 20 июля 2018 | 17:49

но необходимо спасать от голода дерипасок и сечиных.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 19 июля Поздравить…

5 354 6 5443 19.07
Kпраздники, общество, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Без срока давности: расстрел семьи Романовых Столетие спустя преемники тех самых большевиков все еще у власти. Они цинично эксплуатируют как память о жертвах, так и привычное почитание их палачей…

5 283 6 20687 17.07
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

И вот к концу ЧМ-2018 я написал ещё одно стихотворение… Мы верим в Россию! — кричали фанаты,
В поддержку команды взмывали плакаты,
И даже Семён Слепаков прослезился,
И до триумфа, успел, извинился…

5 121 6 9782 18.07
Kполитика, чм-2018, футбол, творчество, мнения
Блоги

Наталья Поклонская: Одни говорят – «Слабый и кровавый», другие – «безгрешный» Для молодых учёных и историков есть много работы по установлению исторической правды о личности нашего последнего Императора, которого по сей день пытаются облить грязью под занавесом лжи и жестокости…

5 125 6 10267 17.07
Kистория, общество, власть, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Материнский повод Для Путина мать – это аргумент и реальный повод. И письмо матери Сенцова создает фактически похожую ситуацию. Причем, ситуацию, в которой и сам Сенцов не выглядит капитулировавшим. Мама написала – его отпускают…

5 125 6 23598 13.07
Kсенцов, общество, власть, мнения, политика
Блоги

+ Власти США выдвинули обвинения против 12-ти сотрудников российских спецслужб Власти США выдвинули обвинения против 12-ти сотрудников российских спецслужб По словам зам.генпрокурора Рода Розенстайна, обвинения не содержат данных о влиянии их действий на президентские выборы в 16-м году…

5 111 6 18510 13.07
8читать ;смотреть
Kобщество, сша, спецслужбы, видео, рф, события
Блоги

Кирилл Серебренников: Все дело «Седьмой Студии» — фарс, абсурд и беззаконие Нет и не было никаких оснований для помещения меня под домашний арест в августе 2017 года. Нет никаких оснований для того, чтобы сейчас этот домашний арест продлить…

5 127 6 13357 18.07
Kсеребренников, общество, политика, мнения, власть, культура
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Мне, конечно, хочется, чтобы мы двигали мой город в мир Москва при Собянине поступательно и целенаправлено покончила с серой местечковостью, хмурыми лицами и желанием здесь только зарабатывать, а радоваться жизни в другом месте…

5 120 6 12595 19.07
Kсобянин, политика, выборы, мнения
Блоги

Сборная Франции — чемпион мира 2018 года! Встреча в «Лужниках» командой Хорватии с завершилась со счётом 4:2...

5 90 6 10445 15.07
Kобщество, чм-2018, футбол, спорт, фото, события
Блоги

Владимир Познер журналист

Эта встреча — шаг в сторону улучшения отношений Наша сторона поддерживает Асада, а американская — оппозицию, при этом стороны не могут прийти к какому-то соглашению. И это тлеющий уголек, который в любой момент может разгореться…

5 110 6 12806 18.07
Kпутин, рф, сша, политика, сирия, мнения
Новости

Bloomberg: Во время встречи с Трампом Владимир Путин предложил ему провести референдум в Донбассе Предложение касается вопроса о статусе самопровозглашённых ДНР и ЛНР…

5 88 6 10372
Голосование
Нужен ли в России день памяти Николая II?
5 42 6 5326 17.07
Блоги

Карина Орлова журналист

Республиканцы готовы к импичменту. Но не Трампа, а того, кто курирует расследование против него Трамп отказывается признавать ход расследования и появившиеся итоги о том, что российская разведка и негосударственные агенты, действовавшие с санкции Кремля вмешивались в выборы США 2016 с целью помочь избранию Трампа…

5 105 6 13390 15.07
Kсша, политика, трамп, мнения
Новости

Bloomberg: Владимир Путин предложил Дональду Трампу провести в Донбассе референдум Как пишет Bloomberg, об этом речь шла в ходе переговоров тет-а-тет президентов России и США в Хельсинки…

5 81 6 10693
Блоги

Александр Ющенко зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи

Внук Брежнева умер именно тогда, когда собираются поднять пенсионный возраст Он не дожил семь лет до" нового" пенсионного возраста. А миллионам простым гражданам Скворцова обещала десятки лет жизни после " нового " порога. Как? Раздадут всем чудо-таблетки?..

5 77 6 17768 13.07
Kпенсии, пенсионеры, общество, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Первый шаг сделан Владимир Путин оригинально и красиво поставил точку под разговорами о том, что мяч сирийского урегулирования находится на поле России. Он демонстративно вручил Трампу мяч чемпионата мира…

5 60 6 8158 16.07
Kпутин, трамп, сша, рф, политика, мнения

Популярное за неделю

Новости

Задержан подозреваемый в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена Как сообщил прокурор Алма-Аты, молодой человек 94 года рождения признал свою вину…

5 1 6 20057
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

А дальше, собственно, началось самое страшное, потому что ситуация с «Курском» была ровно та же, что с мальчиками, найденными в пещере…

5 135 6 122789 14.07
#слушать 47:48 8читать $скачать 10.9 МБ
Голосование
Pussy Riot испортили вам футбольный праздник?
5 36 6 10858 16.07
Блоги

Уильям Браудер основатель компании Hermitage Capital Management

Самая большая ошибка Путина — достать меня через Трампа Я — огромная заноза для Путина, потому что являюсь тем, кто инициировал принятие закона Магнитского в Соединенных Штатах в 2012 году…

5 318 6 488365 17.07
Kполитика, общество, власть, сша, трамп, путин, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Там не было написано «Флорида». Хотите, я Вам подарю этот ролик? Владимир Путин: Там не было написано «Флорида». Хотите, я Вам подарю этот ролик? Интервью президента РФ телеканалу Fox News после встречи с американским лидером Дональдом Трампом…

5 460 6 180187 17.07
8читать ;смотреть
Kпутин, трамп, политика, рф, сша, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7123187
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3581338

Сегодня в эфире