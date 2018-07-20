Проведение референдума в Донбассе обсуждают на уровне идеи

«Крымского сценария» он не предполагает. Об этом «Интерфаксу» рассказал российский информированный источник. По его словам, такие механизмы являются законными, не нарушают международного права. Источник пояснил, что суть референдума в том, чтобы жители Донбасса «в правовом поле» высказались за предоставление отдельным районам автономии в составе Украины. Ранее Bloomberg сообщил, что референдум в Донбассе предложил провести Владимир Путин на встрече с Дональдом Трампом в Хельсинки.