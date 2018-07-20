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16:37, 20 июля 2018

Проведение референдума в Донбассе обсуждают на уровне идеи

«Крымского сценария» он не предполагает. Об этом «Интерфаксу» рассказал российский информированный источник. По его словам, такие механизмы являются законными, не нарушают международного права. Источник пояснил, что суть референдума в том, чтобы жители Донбасса «в правовом поле» высказались за предоставление отдельным районам автономии в составе Украины. Ранее Bloomberg сообщил, что референдум в Донбассе предложил провести Владимир Путин на встрече с  Дональдом Трампом в Хельсинки.

Комментарии

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dorin1987 20 июля 2018 | 16:39

/По его словам, такие механизмы являются законными, не нарушают международного права. / - Забавная фраза, учитывая, что лугандон наводнен ублюдками с гаржданством РФ с пустотой в башке и оружием РФ в руках.

malorus_kiev144 20 июля 2018 | 16:40

Россия имеет полное право ввести войска в украинскую часть России с целью вернуть свои исторические земли.

sadda 20 июля 2018 | 16:52

В своих странах пусть Путин с Трампом проводят референдумы. Хоть каждый месяц.

velbkeirf1 20 июля 2018 | 17:13

sadda: ну хотите не хотите а де факто будет де юре, бардак в центре Европы должен быть остановлен

rom8883 20 июля 2018 | 16:57

А какое Путину дело, что будет на Украине.

glotov 20 июля 2018 | 17:02

rom8883: Это наше общее дело. Мы не можем дальше спокойно лицезреть этот горький украинский катаклизм.

accyapa 20 июля 2018 | 16:59

Если на территорию какой либо страны заходят несколько авантюристов и при этом все силовики им не оказывают сопротивление, а многие присягают на верность этим авантюристам, то такая страна не имеет право на существование.

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