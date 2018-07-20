Журналисты Анастасия Михайлова и Когершын Сагиева получили повестки на допрос в МВД

Они привлечены в качестве свидетелей по делу о контрабанде кокаина из Аргентины. Поводом стала программа на телеканале, в которой журналисты рассказывают о показаниях сотрудников посольства, кем на самом деле может быть бизнесмен Ковальчук, а также делают предположения о том, как именно была найдены чемоданы с кокаином. Первый допрос журналистов Дождя назначен на утро 23 июля.