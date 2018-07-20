Журналисты Анастасия Михайлова и Когершын Сагиева получили повестки на допрос в МВД
Они привлечены в качестве свидетелей по делу о контрабанде кокаина из Аргентины. Поводом стала программа на телеканале, в которой журналисты рассказывают о показаниях сотрудников посольства, кем на самом деле может быть бизнесмен Ковальчук, а также делают предположения о том, как именно была найдены чемоданы с кокаином. Первый допрос журналистов Дождя назначен на утро 23 июля.
Комментарии4
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mikhail_spb_ 20 июля 2018 | 16:38
Забавно: на допрос вызываются не работники наркомата, а журналисты, вскрывшие трафик кокса, в котором участвуют работники наркомата!
neon001 20 июля 2018 | 16:40
mikhail_spb_: еще и организаторами станут...
danko1 20 июля 2018 | 16:39
В нашем СК, когда поставкой наркотиков занят на самом верху, журналистов из "свидетелей" легко могут в обвиняемые перевести.
Когда СК возглавляет матерый преступник, то любое безумие может произойти.
fleyta6 20 июля 2018 | 16:50
Повезут в любимый лес хозяина, на "беседу"?