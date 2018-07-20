По факту пыток в ярославской колонии возбуждено уголовное дело

Оно расследуется по статье о превышении должностных полномочий с использованием насилия. В ФСИН назначено служебное расследование.

Видео, на котором сотрудники ФСИН избивают заключенного в колонии №1 в Ярославской области, опубликовано сегодня на сайте «Новой газеты».