По факту пыток в ярославской колонии возбуждено уголовное дело
Оно расследуется по статье о превышении должностных полномочий с использованием насилия. В ФСИН назначено служебное расследование.
Видео, на котором сотрудники ФСИН избивают заключенного в колонии №1 в Ярославской области, опубликовано сегодня на сайте «Новой газеты».
Комментарии5
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gwon 20 июля 2018 | 16:43
Менять надо всю большевицкую систему. Выгнать всех бывших, которые носители изуверской традиции. И заменить на чистых с белого листа. Это касается не только тюремщиков, но и ментов, КГБ, следаков, прокуроров - словом всех этих ментовских ментов.
rom8883 20 июля 2018 | 16:59
gwon: А кто это сделает? Менты?
ed10075 20 июля 2018 | 16:59
В результате расследования виновных не установят, действия всех десяти избивавших признают как самооборона, а напавшего на них Макарова, за избиение пятками их резиновых дубинок накажут дополнительным сроком. И к тому же привлекут к уголовной ответственности за развратные действия, так он пытался соблазнить десять добропорядочных вертухаев своим обнаженным голым задом.
deadkennedy 20 июля 2018 | 17:01
"Менять надо всю большевицкую систему"
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Демшизоид, твои партнеры уже сменили "большевицкую систему" 30 лет назад.
И это видео - как раз ваш результат, а те кто пытает и убивает - это как раз ваш продукт, поколение "славных" 90-х.
В советское время тюрьмы были "черные", а сейчас одни "красные". Это потому что советские люди пытать заключенных себе не позволяли, или позволяли но масштабы гораздо меньше.
И в масштабах страны то же самое. Утин - тоже из ваших, плоть от плоти. Как и Собчаки, Чубайсы и вся остальная постсоветская "элита".
Вы довели страну один раз, но второй раз, надеюсь, не получится.
vaka257 20 июля 2018 | 17:04
Пытки - это скрепа нквд и нынешних вертухаев...