Спонсоры футбольного клуба «Анжи» отказались финансировать команду в следующем сезоне чемпионата России
Об этом ТАСС рассказал президент махачкалинского клуба Осман Кадиев. По его словам, клуб будет искать финансовые источники, чтобы остаться в лиге. Чемпионат России стартует 28 июля. В первом туре «Анжи» должен сыграть на выезде против екатеринбургского «Урала».
Комментарии10
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malorus_kiev144 20 июля 2018 | 16:19
А в чём проблема?
Почему он не финансируется из местного бюджета, как и должно быть? В нормальной стране, а не левой, спорт должно финансировать государство.
pavelmistery 20 июля 2018 | 16:38
malorus_kiev144: Это частная футбольная команда, а не сборная страны.
malorus_kiev144 20 июля 2018 | 16:42
pavelmistery: если это главная команда Дагестан, до должна получать финансы из местного бюджета.
heklya 20 июля 2018 | 17:41
malorus_kiev144: Ногомяч не спорт, а шоу...
compare 20 июля 2018 | 16:20
ничего...теперь,пенсионеры всех "финансируют",такова новая "фишка"...
yralez 20 июля 2018 | 16:26
Почему на содержание миллионеров в трусах не грабите бюджет, медицину и социалку ?
Они там что, рыжие ?.
malorus_kiev144 20 июля 2018 | 16:30
yralez: тебя, что ль, содержать, чучело?
orein51 20 июля 2018 | 17:07
стадионов до хрена понастроили за десятки миллиардов, а на ареду одного небольшого найти в стране футбольной - ?..
malorus_kiev144 20 июля 2018 | 17:25
orein51: твои интересы всегда будут дерьмом по сравнению с нашими.
heklya 20 июля 2018 | 17:28
А пусть любители ногомяча скинутся !!