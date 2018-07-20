Спонсоры футбольного клуба «Анжи» отказались финансировать команду в следующем сезоне чемпионата России

Об этом ТАСС рассказал президент махачкалинского клуба Осман Кадиев. По его словам, клуб будет искать финансовые источники, чтобы остаться в лиге. Чемпионат России стартует 28 июля. В первом туре «Анжи» должен сыграть на выезде против екатеринбургского «Урала».