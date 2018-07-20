Людмила Шеремет: Журналист Павел Шеремет был очень принципиальным и честным человеком

Журналист Павел Шеремет был очень принципиальным и честным человеком. Об этом в интервью белорусскому «Еврорадио» и украинскому телеканалу «Громадське» рассказала его мать Людмила. Она добавила, что чувствует то же самое, что и два года назад, когда узнала об убийстве её сына.