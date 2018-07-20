Людмила Шеремет: Журналист Павел Шеремет был очень принципиальным и честным человеком
Журналист Павел Шеремет был очень принципиальным и честным человеком. Об этом в интервью белорусскому «Еврорадио» и украинскому телеканалу «Громадське» рассказала его мать Людмила. Она добавила, что чувствует то же самое, что и два года назад, когда узнала об убийстве её сына.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
shlevet 20 июля 2018 | 16:18
И она не верит, что преступление будет раскрыто
parasuk_ 20 июля 2018 | 16:22
Таки да. Хохи, вот скажите, чем вам помешал безобидный графоман?
seryj_wolk 20 июля 2018 | 16:33
Отзыв жены или других близких родственников не может быть объективным. Тут более ценно даже мнение идеологических противников.
Для сравнения: дети лузера нациии - отъявленного жулика и вора, крестного отца мафии, будут считать его порядочным и честным бессребренником.
tararabumbia 20 июля 2018 | 16:34
Убийство раскрыто, 2 года ведь прошло? Видео подозреваемых в наличии было, как помнится, Порошенко делом своей чести объявил расследование.Не слежу за укроновостями