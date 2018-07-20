С предложением провести референдум в Донбассе обратился Владимир Путин к Дональду Трампу на встрече в Хельсинки
С предложением провести референдум в Донбассе обратился Владимир Путин к Дональду Трампу на встрече в Хельсинки.
Согласно информации ряда источников, пройти он может не по «крымскому сценарию».
Президент США Дональд Трамп попросил время на обдумывание предложения, поэтому призвал не разглашать идею на пресс-конференции по итогам саммита. Согласно предварительной информации, жителей Донбасса спросят, хотят ли они автономии в составе Украины, в случае если Киев согласится предоставить региону такое право. Об этом сообщил неназванный источник агентства «Интерфакс». По его сведениям, сейчас вопрос обсуждается, продумываются механизмы, которые будут законными и не нарушат международное право. В свою очередь в Верховной раде Украины уверены, что референдум нужен Москве для изменения статуса на мировой арене. По словам украинского депутата, члена делегации ПАСЕ Георгия Логвинского, Россия хочет создать в Донбассе замороженный конфликт, но не подвергаться санкциям.
В Верховной Раде заключили, что закон Украины не предусматривает проведение референдума на отдельной территории.
Комментарии21
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yralez 20 июля 2018 | 16:21
Референдум о выводе российских наемников и прекращении поставок российского вооружения ?
shlevet 20 июля 2018 | 16:38
yralez: //...прекращении поставок российского вооружения ?...//
Как, на Украину до сих пор поставляется российское вооружение и наемники?
А как же рабица от Яценюха на 409 тысячах километрах границ?
trans 20 июля 2018 | 16:21
Пусть в своих странах проводят референдумы.
varangian2011 20 июля 2018 | 16:29
trans: Почему хохлы без разрешения запада чихнуть не могут, без конца клянчат дотации и кредиты, но когда тот же запад потребует от них соблюдения прав человека в виде референдума, то хохлы сразу начинают визжать. Вы не забывайте, кто вас кормит, тот вас и танцует, по другому не бывает. Посему если Трамп скажет - "референдум", то раздвините ноги, и никуда не денетесь, потому что вы в Европе как мы помним, самые "незалежные".
zorkin75 20 июля 2018 | 16:36
varangian2011: И вы тож не забывайте,кто вас кормит .Если завтра нефть станет 20 ,руоссия не только ноги раздвинет,но и широко рот раскроет.
varangian2011 20 июля 2018 | 16:43
zorkin75: Так кто кормит Россию, тема так и осталась не раскрыта?? Кто этот тайный кормилец, без которого она загнется как нынче Оукраина?
starok 20 июля 2018 | 16:47
varangian2011: А в РФ за требования референдума по изменению статуса региона,Вы уважаемый, даже взвизгнуть не успеете и попадете сразу за решетку даже не успев раздвинуть ноги. Проведение референдума по изменению статуса регионов должно производиться только на федеральном/общегосударственном/ уровне согласно действующей Конституции страны.
lvl100500 20 июля 2018 | 16:23
Порошенко в очередном запое, остальные шумеры в трансе!
dorin1987 20 июля 2018 | 16:30
/ шумеры/ - Новая методичка? Сегодня все ваши коллеги тиражируют это словецо. Чего вдруг?
lvl100500 20 июля 2018 | 16:44
dorin1987: Сегодня все ваши коллеги тиражируют это словецо.//
Я вот не отслеживаю, что именно тиражируют мои "коллеги", т.к. у меня есть более важные занятия чем сутками сидеть на разных говносайтах.
dorin1987 20 июля 2018 | 16:51
_: Надеюсь, Ваша попытка самоутвердиться была для Вас успешна. Что за словецо?
lvl100500 20 июля 2018 | 16:56
dorin1987: Сходи в библиотеку или в книжный магазин и купи себе книгу по истории древнего ближнего востока и тогда узнаешь, кто такие шумеры и почему майдаунов с ними сравнивают. Но сравнивают майдаунов с шумерами естесственно в шутку, т.к. тот народ действительно когда то существовал, а эти "великие" плод воспалённого воображения кучки индивидов.
dorin1987 20 июля 2018 | 17:01
_: Ясно, штампуете словецо бездумно. Не понятно только чего не нашли в себе смелости в этом вслух признаться...
lvl100500 20 июля 2018 | 17:05
dorin1987: Бездумно ты свои словеца штампуешь, а мы шутки ради)) а книжку всётаки прочти. Хотя нифига ты не прочтёшь.
varangian2011 20 июля 2018 | 16:35
lvl100500: Европа с сошкой, шумеры с ложкой.
oneoretwo 20 июля 2018 | 16:23
...плешивое нквд во всей красе: требовать мероприятия на захваченной территории, за которое "у себя" предусмотрена "уголовка"...
...настоящий гарант...
seryj_wolk 20 июля 2018 | 16:25
Решать об автономии Лугандона в составе украины можно и нужно решать только всей Украине. Огрызок не может указывать целому, даже в результате огрызочного референдума, что и как этому целому делать.
dorin1987 20 июля 2018 | 16:26
А каким боком царек РФ, который на каждом углу орет о том, что РФ не влезает в дела чужих стран - влезает в дела чужой страны, да еще и с предложением, которое на территории его ымперии РФ не реально?
income 20 июля 2018 | 16:39
Да простят меня американцы, но приличному человеку такие предложения обычно не делают.
grazschdanin 20 июля 2018 | 16:41
С предложением провести референдум в Донбассе обратился Владимир Путин к Дональду Трампу на встрече в Хельсинки.
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Неужели главные демократы мира будут против волеизъявления жителей Донбасса?
bencionchik 20 июля 2018 | 16:41
В штанах у себя референдум пусть проводит!