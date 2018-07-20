С предложением провести референдум в Донбассе обратился Владимир Путин к Дональду Трампу на встрече в Хельсинки.

Согласно информации ряда источников, пройти он может не по «крымскому сценарию».

Президент США Дональд Трамп попросил время на обдумывание предложения, поэтому призвал не разглашать идею на пресс-конференции по итогам саммита. Согласно предварительной информации, жителей Донбасса спросят, хотят ли они автономии в составе Украины, в случае если Киев согласится предоставить региону такое право. Об этом сообщил неназванный источник агентства «Интерфакс». По его сведениям, сейчас вопрос обсуждается, продумываются механизмы, которые будут законными и не нарушат международное право. В свою очередь в Верховной раде Украины уверены, что референдум нужен Москве для изменения статуса на мировой арене. По словам украинского депутата, члена делегации ПАСЕ Георгия Логвинского, Россия хочет создать в Донбассе замороженный конфликт, но не подвергаться санкциям.

В Верховной Раде заключили, что закон Украины не предусматривает проведение референдума на отдельной территории.