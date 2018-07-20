Видео с пытками в ярославской колонии стало поводом для возбуждения уголовного дела по статье «превышение должностных полномочий с применением насилия». Об этом сообщили в Следственном комитете. Видео опубликовала «Новая газета». По данным издания, инцидент произошел в исправительной колонии №1 еще в июне 2017-го года. Человек, которого избивали – заключенный Евгений Макаров. Год назад правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело, не обнаружив превышение полномочий после просмотра записи.

Пытки в российских колониях это распространённое и обыденное явление. Об этом «Эху» рассказала основатель движения «Русь Сидящая» Ольга Романова. По словам Романовой, практика пыток настолько широка, что сотрудники колоний даже фиксируют их на камеры. «О том, что мы видим на кадрах из Ярославской колонии N 1, много лет говорили правозащитники и люди, которые там сидели. Это говорили Иван Непомнящих вместе с Русланом Вахаповым (бывшие заключенные — прим. ЭМ), которые за рассказы о том, что там происходит, были помещены в штрафной изолятор», — заметила она. О.Романова подчеркнула, что пытки в колониях происходят по всей стране. По ее словам, в Youtube можно найти много роликов с избиениями заключенных. «В любой зоне происходит именно это, не только в Ярославле. Поэтому мы все говорим, что надо срочно ликвидировать систему. Ее нельзя улучшить, это невозможно», — заключила она.