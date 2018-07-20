Видео с пытками в ярославской колонии стало поводом для возбуждения уголовного дела
Видео с пытками в ярославской колонии стало поводом для возбуждения уголовного дела по статье «превышение должностных полномочий с применением насилия». Об этом сообщили в Следственном комитете. Видео опубликовала «Новая газета». По данным издания, инцидент произошел в исправительной колонии №1 еще в июне 2017-го года. Человек, которого избивали – заключенный Евгений Макаров. Год назад правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело, не обнаружив превышение полномочий после просмотра записи.
Пытки в российских колониях это распространённое и обыденное явление. Об этом «Эху» рассказала основатель движения «Русь Сидящая» Ольга Романова. По словам Романовой, практика пыток настолько широка, что сотрудники колоний даже фиксируют их на камеры. «О том, что мы видим на кадрах из Ярославской колонии N 1, много лет говорили правозащитники и люди, которые там сидели. Это говорили Иван Непомнящих вместе с Русланом Вахаповым (бывшие заключенные — прим. ЭМ), которые за рассказы о том, что там происходит, были помещены в штрафной изолятор», — заметила она. О.Романова подчеркнула, что пытки в колониях происходят по всей стране. По ее словам, в Youtube можно найти много роликов с избиениями заключенных. «В любой зоне происходит именно это, не только в Ярославле. Поэтому мы все говорим, что надо срочно ликвидировать систему. Ее нельзя улучшить, это невозможно», — заключила она.
Комментарии6
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kottigr1 20 июля 2018 | 16:05
Если за убийства задержанных нынче путинским полицаям дают штрафы в 50 тысяч рублей, то в этом случае ограничатся устным внушением ?
gordy 20 июля 2018 | 16:17
"...практика пыток настолько широка, что сотрудники колоний даже фиксируют их на камеры."
Явка с поличным?
danko1 20 июля 2018 | 16:27
gordy: Когда год назад по этой пытке завели уголовное дело, то все 21 "человека" отрицали акт пытки и утверждали, что он сам нанес себе подтверждения.
Судить с реальными уголовными сроками этих ублюдков -это мало.
Такое по всей России творится. Саму систему менять надо.
И начинать надо с Путина и его банды, а далее везде.
vea4ek 20 июля 2018 | 16:10
Представил Шендеровича...на душе сразу потеплело.
u237 20 июля 2018 | 16:18
vea4ek: От тюрьмы и от сумы не зарекайся, это Россия, детка. Может потеплеть и в районе паха.
neon001 20 июля 2018 | 16:37
u237: каждый ватник, мечтая о сталине, мнит себя вохровцем или нквд-шником с усиленным пайком...