В Екатеринбурге на 18 дней отключат телеканалы, в том числе федеральные, и радиостанции. Это необходимо для безопасности маляров, которые будут красить телебашню, — сообщает издание Медуза.

В конце мая телеканалы на 10 дней отключили в Сочи из-за монтажа светового оформления телебашни перед чемпионатом мира по футболу.