В Екатеринбурге на 18 дней отключат телеканалы, в том числе федеральные, и радиостанции
В Екатеринбурге на 18 дней отключат телеканалы, в том числе федеральные, и радиостанции. Это необходимо для безопасности маляров, которые будут красить телебашню, — сообщает издание Медуза.
В конце мая телеканалы на 10 дней отключили в Сочи из-за монтажа светового оформления телебашни перед чемпионатом мира по футболу.
Комментарии13
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tvitov66 20 июля 2018 | 15:43
У пипла ломка будет - за 18 дней могут и забыть как надо нацЛидера любить
danko1 20 июля 2018 | 15:45
tvitov66: Ломка- это первое, что на ум приходит.
Но может, после ломки мозги прочистятся и не пожелают их больше наркотику зомбоящика подвергать?
tvitov66 20 июля 2018 | 15:49
danko1: мозги прочистятся только когда на бояру перестанет хватать
andrewm 20 июля 2018 | 15:59
danko1: Как бы народ на Кремль с влами не двинул....
zhrv 20 июля 2018 | 15:43
А если народ очнется, без "дозы"?
konstruktor79 20 июля 2018 | 15:45
"В Екатеринбурге на 18 дней отключат телеканалы"
___
Вот бы так по всей России.
allexsib 20 июля 2018 | 15:56
konstruktor79: С языка сняли.Такая хорошая новость.Те,что привыкли "потреблять "политику"",полезут в инет и ....начитаются "по полной".
vilingrad 20 июля 2018 | 15:46
Останкинскую надо покрасить... и выкинуть...
income 20 июля 2018 | 15:46
У меня кабельное. Надеюсь, кабель они пока не будут красить!
tag188 20 июля 2018 | 15:47
Вы там чего? За 18 дней без федеральных каналов, народ чего доброго, вокруг себя посмотрит и научится головами пользоваться по назначению!
zorkin75 20 июля 2018 | 15:51
Прав был Жирик,когда говорил,что россияне ,начиная с Урала-полные дебилы.
timeistide 20 июля 2018 | 15:57
это опасно. А ну как народ оглянется вокруг и увидит правду?
opponent70 20 июля 2018 | 15:58
Класс!!! Целых 18 дней без пропагандонов!!! Может снова к созданию Уральской Республики вернёмся?!! Независимой от кремлядей!