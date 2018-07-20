Российский МИД продолжает обновлять свой официальный канал в Телеграме

Запрет Роскомнадзора распространяется на сам мессенджер, а не на работу в нем, — сказала «Коммерсанту» официальный представитель министерства Мария Захарова. Она не видит в этом никаких противоречий. «Мы консультировались с Роскомнадзором и получили необходимые разъяснения на этот счет. На работу в самом Телеграме запрет не распространяется», — сказала Захарова. При этом она уточнила, что сама перестала пользоваться мессенджером, поскольку он работает со сбоями.