Российский МИД продолжает обновлять свой официальный канал в Телеграме
Запрет Роскомнадзора распространяется на сам мессенджер, а не на работу в нем, — сказала «Коммерсанту» официальный представитель министерства Мария Захарова. Она не видит в этом никаких противоречий. «Мы консультировались с Роскомнадзором и получили необходимые разъяснения на этот счет. На работу в самом Телеграме запрет не распространяется», — сказала Захарова. При этом она уточнила, что сама перестала пользоваться мессенджером, поскольку он работает со сбоями.
Комментарии2
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tag188 20 июля 2018 | 15:50
Запрет Роскомнадзора распространяется на сам мессенджер, а не на работу в нем
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Так, т.е запреты, например, распространяются на различные запрещенные террористические организации, а на членство (работу в них) не распространяется?
Такая ведь чиновничья логика получается?
innaigorewna 20 июля 2018 | 15:57
Ну и славно!