Суд в Германии прекратил рассмотрение дела о депортации бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона

Накануне Верховный суд Испании решил отозвать европейский ордер на арест Пучдемона, не согласившись с доводами немецкой юстиции. Германия была готова депортировать политика только по обвинению в растрате госсредств, Испания с самого начала добивалась экстрадиции по статье «подстрекательство к бунту». Пучдемон бежал из Испании в конце октября, после референдума о выходе Каталонии из состава Испании и провозглашения независимости каталонским парламентом.