Суд в Германии прекратил рассмотрение дела о депортации бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона
Накануне Верховный суд Испании решил отозвать европейский ордер на арест Пучдемона, не согласившись с доводами немецкой юстиции. Германия была готова депортировать политика только по обвинению в растрате госсредств, Испания с самого начала добивалась экстрадиции по статье «подстрекательство к бунту». Пучдемон бежал из Испании в конце октября, после референдума о выходе Каталонии из состава Испании и провозглашения независимости каталонским парламентом.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
zorkin75 20 июля 2018 | 15:59
Когда ,наконец,разберутся с этим Димоном?То ли он пучеглазый,то ли его пучит?