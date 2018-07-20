Международная ассоциация легкоатлетических федераций подозревает россиян в нарушении антидопинговых правил
Международная ассоциация легкоатлетических федераций подозревает россиян Люкмана Адамса и Ивана Ухова в нарушении антидопинговых правил. Расследование началось на основании данных из доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена, — сообщает ТАСС. Адамс – чемпион мира в помещении 2014-го года в тройном прыжке, а Ухов – олимпийский чемпион 2012-го года в прыжках в высоту. Всего в списке подозреваемых 14 российских легкоатлетов.
Комментарии8
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vilingrad 20 июля 2018 | 15:44
Черчесова надо проверить. При приеме некоторых видов допинга волосы опадают:)
pavel_svr 20 июля 2018 | 15:46
// Международная ассоциация легкоатлетических федераций подозревает россиян ...//
Подозрение наших, это уже давно - приговор.
Будут опираться на «характеристики с места работы» - рецидивист. Суд закончен...
osj99 20 июля 2018 | 15:51
pavel_svr: ...никогда такого не было, и вот опять... (с)
seryj_wolk 20 июля 2018 | 15:46
Рфики ведут себя, как кот в басне: а Васька слушае, да ест. Ждем криков: а нас-то за что?
malorus_kiev144 20 июля 2018 | 15:51
seryj_wolk: особенно, если заставляют тебя сосать русский хуй, как твоих предков позорных Тю-ю.
tvitov66 20 июля 2018 | 15:47
Странно это ... с чего это вдруг? Разве был повод подозревать?
pavel_svr 20 июля 2018 | 15:57
tvitov66:
Да не, пора подозревать, а то ещё восстановят в правах. Россияне Шендерович, Орех, Мельников, этого не переживут...
fosst13 20 июля 2018 | 15:57
Надеюсь, наши научились уже в суд подавать за клевету и организованно засудят этих хайлилайкли доказателей.