Международная ассоциация легкоатлетических федераций подозревает россиян в нарушении антидопинговых правил

Международная ассоциация легкоатлетических федераций подозревает россиян Люкмана Адамса и Ивана Ухова в нарушении антидопинговых правил. Расследование началось на основании данных из доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена, — сообщает ТАСС. Адамс – чемпион мира в помещении 2014-го года в тройном прыжке, а Ухов – олимпийский чемпион 2012-го года в прыжках в высоту. Всего в списке подозреваемых 14 российских легкоатлетов.