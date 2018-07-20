Журналисты «Дождя» Анастасия Михайлова Когершын Сагиева получили повестки из Следственного департамента МВД
Их хотят допросить в качестве свидетелей по делу о контрабанде кокаина из Аргентины в Москву. Поводом стала серия программ прослушки, которая вышла в эфир 28 июня. В программе анализировались письма из тюрем завхоза посольства Али Абянова и предполагаемого владельца груза Андрея Ковальчука. Первый допрос назначен на утро 23 июля, сообщает Дождь.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko1 20 июля 2018 | 15:53
А авторов писем в СК не желают допросить?
Или мелких сошек-посредников уничтожили уже те шишки, что за ними стоят?
Контрабандой наркотиков из Южной Америки занимался В. Иванов, старый подельник Путина, еще в 90-е, поэтому он его и поставил Госнаркоконтроль возглавлять, чтобы масштабно действовал.
За это и Литвиненко убили, который сорвал этому преступнику сделку в Англии на 3 млрд. дол., подготовив по просьбе англичан досье на него. Понятно, что не на должности главы ФСИН, которую превратил в наркокартель,, он 3 млрд. заработал.
antiboh 20 июля 2018 | 15:56
Ну просто запредел ..)) Нашли наконец откуда у кокаина ноги растут,- из дождя,разумеется.
И пытки,пытки к журналюгам..