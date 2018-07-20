Журналисты «Дождя» Анастасия Михайлова Когершын Сагиева получили повестки из Следственного департамента МВД

Их хотят допросить в качестве свидетелей по делу о контрабанде кокаина из Аргентины в Москву. Поводом стала серия программ прослушки, которая вышла в эфир 28 июня. В программе анализировались письма из тюрем завхоза посольства Али Абянова и предполагаемого владельца груза Андрея Ковальчука. Первый допрос назначен на утро 23 июля, сообщает Дождь.