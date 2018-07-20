СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия в ярославской колонии

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия после публикации видеозаписи с избиением заключенного в исправительной колонии №1 в Ярославской области, — сообщает «Новая газета». Видео снято самими сотрудниками ФСИН. Инцидент произошел более года назад. Правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело.