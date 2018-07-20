СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия в ярославской колонии
Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия после публикации видеозаписи с избиением заключенного в исправительной колонии №1 в Ярославской области, — сообщает «Новая газета». Видео снято самими сотрудниками ФСИН. Инцидент произошел более года назад. Правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело.
Комментарии7
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noxepy_7_40_ 20 июля 2018 | 15:41
Россия - полицейское государство. Самые лютые сатрапы в мире.
Москвич 1979 года рождения избил сотрудников полиции, когда те эвакуировали его Porsche Cayenne на западе столицы. Об этом сообщил РИА "Новости" источник в правоохранительных органах.
По данным источника, вечером 19 июля москвич перекрыл выезд из автоцентра и отказывался выйти из своего Porsche Cayenne, препятствуя эвакуации автомобиля. На требования сотрудников полиции он не реагировал, а во время задержания оказал сопротивление и нанес несколько ударов в область головы и груди двум сержантам полиции.
Полицейские с ушибами мягких тканей обрати лись в больницу и после оказания помощи продолжили несение службы.На водителя Porsche составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Проводится проверка на наличие в действиях мужчины признаков уголовного преступления.
zorkin75 20 июля 2018 | 15:56
noxepy_7_40_: Полицейские всегда в зоне риска,как,например, и пожарные. Потому они и получают рублёв больше среднего руоссиянина и выходят на пенсию в 45.
tag188 20 июля 2018 | 15:57
noxepy_7_40_: Россия - полицейское государство.
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Россия -- феодальное государство. С четким разделением на касты.
Изучи, что это такое, и тогда поймешь, в каком случае и кто будет отвечать по статье "Применение насилия к полицейскому при исполнении" (до 10 лет лишения свободы), а в каком случае и для кого это будет хулиганством, и ограничится порицанием.
kottigr1 20 июля 2018 | 15:58
noxepy_7_40_: Наверное водитель Поршика - видный едропутинец..
Был бы чекистом, то сбил бы даже не останавливаясь, а гаишники сами бы ещё и номера помогли бы ему скрутить, пока их коллега бился бы в конвульсиях и хрепел кровью..
vlabumur 20 июля 2018 | 15:59
noxepy_7_40_: Россия - полицейское государство.
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Страна, где нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка,
а есть только огромная корпорация разных служебных воров и грабителей.
Так говорил Виссарион Григорьевич Белинский (1811 - 1848).
Но и сегодня я не назвал бы наше государство полицейским скорее "СУЧЬИМ,"
ueub 20 июля 2018 | 15:46
ха-ха-ха...гестаповцы наверно премию получат!?
fosst13 20 июля 2018 | 15:55
ueub: хахахаха, штаб Сисяна, наверное, тебе заплатит? А, нет... Это же вы скидываетесь на отдых Сисяну в Италии )