СК возбудил дело по факту избиения заключённого в Ярославской области
Уголовное дело о превышении полномочий возбуждено после cсообщений о пытках в ярославской колонии, виновные устанавливаются, сообщает СК РФ.
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Уголовное дело о превышении полномочий возбуждено после cсообщений о пытках в ярославской колонии, виновные устанавливаются, сообщает СК РФ.
Республиканцы готовы к импичменту. Но не Трампа, а того, кто курирует расследование против него Трамп отказывается признавать ход расследования и появившиеся итоги о том, что российская разведка и негосударственные агенты, действовавшие с санкции Кремля вмешивались в выборы США 2016 с целью помочь избранию Трампа…
Комментарии9
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kottigr1 20 июля 2018 | 15:17
Отрицательная селекция сделала свое дело.. Теперь россиянам совершенно спокойно можно не только пенсионный возраст повышать, но и совершенно безнаказанно бить дубинками и засовывать куда придется бутылки из под шампанского..
vlabumur 20 июля 2018 | 15:32
kottigr1: но и совершенно безнаказанно бить дубинками
+++++++++++++++++++
СК возбудил дело по факту избиения заключённого
Нет власть у нас умная и хитрая.
И видимость создает.
kottigr1 20 июля 2018 | 15:35
vlabumur: Вот "возбуждать дела" российская власть действительно умеет.. Кому штраф в 50 тысяч рублей за соучастие в убийстве задержанного, а кому и пяток колонии "за сколотую эмаль"..
wertzuwachs 20 июля 2018 | 15:21
А чего устанавливать? Все сволочные рожи этих упырей хорошо видны.
tvitov66 20 июля 2018 | 15:25
wertzuwachs: дык устанавливают ту сволочь что слила запись в ютюб, а упырей еще и наградят секретным указом
kottigr1 20 июля 2018 | 15:43
tvitov66:
Живя в России не робей-ка
Запомни простенький урок
Жизнь человечья - сущая копейка,
в грязи попавшая под кованный сапог..
Живя стране.. ну очень строгих правил
не забывай до самых крайних дней
Здесь Человеком ходит лишь Хозяин
по необъятной Родине твоей.
zorkin75 20 июля 2018 | 15:27
А что, было похоже что пуйловские гопники в камуфе разделывали свиную тушу на разделочном столе. Вы ж тоже мясо любите?
kunst54 20 июля 2018 | 15:31
"На Щуку подан в суд донос,
Что от нее житья в пруде не стало;
Улик представлен целый воз,
И виноватую, как надлежало,
На суд в большой лохани принесли.
...
Чтоб было впредь плутам и страшно, и опасно -
Так утопить её в реке". - "Прекрасно!" -
Кричат судьи. На том решили всё согласно,
И Щуку бросили - в реку!"
(И.А. Крылов)
piter_ug 20 июля 2018 | 15:34
Установят, что заключенный сколол эмаль зуба и добавят двушечку.