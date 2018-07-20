Президент США Дональд Трамп доволен своим выступлением на пресс-конференции в Хельсинки после переговоров с Владимиром Путиным. В интервью телеканалу CNBC Трамп назвал «сумасшедшими» тех, кто хочет, чтобы он повышал голос на российского президента. «Так делать нельзя, я хочу сделки», — добавил Трамп. Он вновь заявил, что хотел бы наладить отношения с Россией.

Трамп добавил, что предыдущий президент Барак Обама был слишком мягок в отношении России.