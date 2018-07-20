Президент США Дональд Трамп доволен своим выступлением на пресс-конференции в Хельсинки
Президент США Дональд Трамп доволен своим выступлением на пресс-конференции в Хельсинки после переговоров с Владимиром Путиным. В интервью телеканалу CNBC Трамп назвал «сумасшедшими» тех, кто хочет, чтобы он повышал голос на российского президента. «Так делать нельзя, я хочу сделки», — добавил Трамп. Он вновь заявил, что хотел бы наладить отношения с Россией.
Трамп добавил, что предыдущий президент Барак Обама был слишком мягок в отношении России.
Комментарии7
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trans 20 июля 2018 | 15:09
"Тихо шинами шурша крыша едет не спеша..."
danko1 20 июля 2018 | 15:20
trans: Голос повышать ему нельзя.
Трампу нужна сделка в обмен на компромат.
andreyoo 20 июля 2018 | 15:28
danko1: Шутки-шутками, но Трамп производит впечатление самого, а может и единственного прагматика в правящих кругах Америки
darkshadownet_ 20 июля 2018 | 15:28
Самовлюбленный {XXXX}
seryj_wolk 20 июля 2018 | 15:40
darkshadownet_: Избиратели Трампа упали в моих глазах довольно низко. За время своего президентства нагадит Штатам так, что американцы долго будут плеваться от его упоминания.
piter_ug 20 июля 2018 | 15:36
//я хочу сделки//
Торгаш хочет мировой с паханом подворотни.
forfor 20 июля 2018 | 15:44
А что он еще может сказать?
"Я чмо, я облажался" ???