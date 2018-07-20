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15:04, 20 июля 2018

В Казахстане задержали предполагаемого убийцу фигуриста Дениса Тена

Задержанный признался в совершении преступления, — сообщает Казахстан Today со ссылкой на прокурора Алма-Аты. Второго подозреваемого разыскивают. Как утверждают в МВД, личности нападавших установлены.
Денис был невероятно талантливым фигуристом, — рассказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Денис Тен был одним из ее воспитанников.

Денис Тен был убит 19 июля. Грабители ранили его ножом. Пострадавший потерял много крови. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Денис Тен – многократный чемпион Казахстана по фигурному катанию, бронзовый призер Олимпиады в Сочи.

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