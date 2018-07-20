Фигурантами дела о госизмене в ракетно-космической отрасли могут стать несколько научных сотрудников ЦНИИмаш — головного НИИ «Роскосмоса». В корпорации подтвердили, что следственные мероприятия на предприятиях проводит ФСБ.

Речь идет об узком круге лиц, обладающих высокой категорией секретности и присутствовавших на профильных совещаниях по военной составляющий космической программы, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник. Он предположил, что научные сотрудники могли передавать информацию по запросу вышестоящего начальства, не задумываясь о целях ее дальнейшего использования. Теперь следователям предстоит выяснить их меру ответственности.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что одним из фигурантов дела мог также стать директор исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрий Пайсон. На время следствия он может лишиться доступа к рабочему месту, предположил собеседник Интерфакса из ОРКК, добавив, что Пайсон не имел допуска к секретным разработкам. В то же время источник в отрасли уточнил, что следователи пока не предъявили Пайсону обвинений. Возможно, ему определят статус ценного свидетеля. Агентство также отмечает, что Пайсон не покидал Россию, но на работе его сегодня не было. Сам Пайсон не комментирует ход следствия.

Сегодня стало известно, что ФСБ проводит обыски в ЦНИИмаш в Королеве и офисе Пайсона в Москве. По данным Коммерсанта, сотрудников предприятий проверяют на предмет сотрудничества с западными спецслужбами, в связи с возможной утечкой данных о гиперзвуковом оружии.