Фигурантами дела о госизмене в ракетно-космической отрасли могут стать несколько научных сотрудников ЦНИИмаш
Фигурантами дела о госизмене в ракетно-космической отрасли могут стать несколько научных сотрудников ЦНИИмаш — головного НИИ «Роскосмоса». В корпорации подтвердили, что следственные мероприятия на предприятиях проводит ФСБ.
Речь идет об узком круге лиц, обладающих высокой категорией секретности и присутствовавших на профильных совещаниях по военной составляющий космической программы, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник. Он предположил, что научные сотрудники могли передавать информацию по запросу вышестоящего начальства, не задумываясь о целях ее дальнейшего использования. Теперь следователям предстоит выяснить их меру ответственности.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что одним из фигурантов дела мог также стать директор исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрий Пайсон. На время следствия он может лишиться доступа к рабочему месту, предположил собеседник Интерфакса из ОРКК, добавив, что Пайсон не имел допуска к секретным разработкам. В то же время источник в отрасли уточнил, что следователи пока не предъявили Пайсону обвинений. Возможно, ему определят статус ценного свидетеля. Агентство также отмечает, что Пайсон не покидал Россию, но на работе его сегодня не было. Сам Пайсон не комментирует ход следствия.
Сегодня стало известно, что ФСБ проводит обыски в ЦНИИмаш в Королеве и офисе Пайсона в Москве. По данным Коммерсанта, сотрудников предприятий проверяют на предмет сотрудничества с западными спецслужбами, в связи с возможной утечкой данных о гиперзвуковом оружии.
Комментарии15
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banyi3 20 июля 2018 | 15:06
Контрразведка работает однако...
danko1 20 июля 2018 | 15:22
banyi3: Шпиономания накрыла Россию, ту, что Путин.
Но когда мафия должна защищать свою возможность грабить и уничтожать Россию бесконечно и безнаказанно, то поиск врагов повсюду и запредельный маразм будут продолжаться.
tvitov66 20 июля 2018 | 15:27
danko1: проболтался нацЛидер в манеже, а шпионов ищут в ЦНИИмаш ... В чём логика? Где смысл?
danko1 20 июля 2018 | 15:36
tvitov66: Всё, как обычно.
Путин наболтает, а отвечать другим.
seryj_wolk 20 июля 2018 | 15:08
Все, что делают илине делает рфский ВПК западные спецслужбы знают раньше рфских. За деньги рфики продадут родную мать, а не то что остальных своих.
tvitov66 20 июля 2018 | 15:35
seryj_wolk: странно что на студии Союзмультфильм не шманают - все следы ведут именно туда
gvs 20 июля 2018 | 15:10
Товарищи ученые, не сомневайтесь, милые
Коль что у вас не ладится - ну, там не тот эффект
Мы мигом к вам заявимся с лопатами и вилами
Денечек покумекаем и выправим дефект
(В.С. Высоцкий) (с)
plidurok Андрей Филимонов 20 июля 2018 | 15:10
Если вспомнить о войнах с Грузией и Украиной, то изменять такому государству, может быть и не грех?
oxlomon 20 июля 2018 | 15:23
plidurok:
Войны с Грузией и Украиной? Это что, в новейшем учебнике татарской истории такое написано?!!
Когда это Казанское ханство воевало с Грузией? Тем паче — с Окраиной? Когда ещё было составной частью единого монгольского государства, что ли?
noxepy_7_40_ 20 июля 2018 | 15:15
Попахивает 37 годом. В Европе, например, за такое сразу выдают пенсионный сертификат Ллойда, адвокатское обеспечение в лучших частных кантонах Швейцарии, и моментально открывают IPO. И другие преференции нешуточные.
alex55 20 июля 2018 | 15:22
Помнится сразу после знаменитых мультиков на своей инаугурации, ВВП благодарил сотрудников ФСБ за сохранение в тайне разработок секретного оружия... Поспешил, похоже... Тайна состоит, очевидно, в том, что никаких новейших разработок не было, и вот это действительно большая тайна....
punyoshohlai 20 июля 2018 | 15:24
научные сотрудники могли передавать информацию по запросу вышестоящего начальства
Не понял. А что, бывает как-то иначе или за запрос можно начальника послать?! Или отчет по проделанной работе - это теперь преступление?
Чо-та как-та мутно в дацком королевстве!
jetsam 20 июля 2018 | 15:26
@научные сотрудники могли передавать информацию по запросу вышестоящего начальства, не задумываясь о целях ее дальнейшего использования. @
однозначно - путену мультик рисовали. и раскрыли секреты. особенно - про флориду.
ну, еще, может быть, рагозину таксу дали утопить. раскрыли породу российских водоплавающих такс,
что с боеголовкой в зубах круглосуточно кружат в море-океяне у берегов флориды...
также, могли раскрыть страшную гостайну, что из 1000 выделяемых рублей успевают спасти
только одну копейку - остальное со скоростью гиперзвука улетает в офшоры...
marina27 20 июля 2018 | 15:27
Инфу Трампушка в клювике принёс?
jurmak 20 июля 2018 | 15:42
Всё на продажу : нефть, газ, лес, секреты.....