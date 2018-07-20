Совет по правам человека при президенте обратился в СК и прокуратуру в связи с информацией о пытках в колонии

Совет по правам человека при президенте обратился в СК и прокуратуру в связи с информацией о пытках в Ярославской колонии. 23 июля глава СПЧ едет в эту колонию.

Расследование «Новой газеты» и представленная видеозапись о пытках говорят о проблемах в ИК-1, — сказала «Эху» уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она подчеркнула, что виновные должны быть наказаны.

Сегодня «Новая газета» опубликовала видео, на котором люди в форме сотрудников ФСИН избивают заключенного Евгения Макарова. Инцидент произошел 29 июня 2017-го года, — уточняет газета.

Из ИК №1 Ярославской области и ранее поступала информация об избиении заключенных. В частности, в 2017-ом году на избиения жаловались фигурант «болотного дела» Иван Непомнящих и двое других осужденных, — напоминает Интерфакс.