Совет по правам человека при президенте обратился в СК и прокуратуру в связи с информацией о пытках в колонии
Совет по правам человека при президенте обратился в СК и прокуратуру в связи с информацией о пытках в Ярославской колонии. 23 июля глава СПЧ едет в эту колонию.
Расследование «Новой газеты» и представленная видеозапись о пытках говорят о проблемах в ИК-1, — сказала «Эху» уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она подчеркнула, что виновные должны быть наказаны.
Сегодня «Новая газета» опубликовала видео, на котором люди в форме сотрудников ФСИН избивают заключенного Евгения Макарова. Инцидент произошел 29 июня 2017-го года, — уточняет газета.
Из ИК №1 Ярославской области и ранее поступала информация об избиении заключенных. В частности, в 2017-ом году на избиения жаловались фигурант «болотного дела» Иван Непомнящих и двое других осужденных, — напоминает Интерфакс.
Комментарии6
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kottigr1 20 июля 2018 | 15:04
Странно не то, что творится в российских тюрьмах и колониях. Об этом знают все. Поражает рабская покорность зеков, которые даже после освобождения не дарят своим садистам и мучителям перо под ребра..
plidurok Андрей Филимонов 20 июля 2018 | 15:07
Ага, ФСИНовцы задрожали, в обморок упали, потому что Совет по правам человека при президенте обратился к тем, кто крышует этих палачей.
gregor 20 июля 2018 | 15:08
После пыток , осуждённый признаётся ,что копал подкоп в Кремль ,что бы увидеть Путина ...... ,получает 20 лет ,как Сенцов , и на Калыму .
Вертухаи правят , потомки одобрямс .
Вот такое большинство .
zorkin75 20 июля 2018 | 15:19
Бывшая работница полиции,глава совета по правам человека, расследует полицейское дело-ну,вы предполагаете,каким будет результат этого расследования.
jetsam 20 июля 2018 | 15:33
как-то странно звучит:
"совет по правам человека при пахане-людоеде обратился в... из-за пыток."
д а т ы ч т о....
разве солнцевеликий ловец амфор и учитель стерхов их всех не съел???
д а т ы ч т о....
зубы балят или изжога?
abuvgrobu 20 июля 2018 | 15:40
Странно это.Смысл снять и выложить в сеть?Чтобы привлекли к ответственности?Я понимаю малолетки скидывают видео,но сотрудники...Лабуда какая то.