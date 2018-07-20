МЧС предупреждает о грозе с градом в Москве и Подмосковье
Сегодня вечером и ночью при грозе ветер может усилиться до 17 метров в секунду.
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Сегодня вечером и ночью при грозе ветер может усилиться до 17 метров в секунду.
Республиканцы готовы к импичменту. Но не Трампа, а того, кто курирует расследование против него Трамп отказывается признавать ход расследования и появившиеся итоги о том, что российская разведка и негосударственные агенты, действовавшие с санкции Кремля вмешивались в выборы США 2016 с целью помочь избранию Трампа…
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