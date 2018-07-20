ФСБ предлагает признать бурых и гималайских медведей, а также кабарги стратегически важным ресурсом

Это означает, что за их контрабанду будет действовать такое же наказание, как за контрабанду оружия или культурных ценностей. Международный союз охраны природы не считает бурого медведя вымирающим видом, у гималайского медведя вообще нет охранного статуса, кабарги относятся к уязвимому виду, которые могут стать вымирающими, — отмечает издание Медуза.