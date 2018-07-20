ФСБ предлагает признать бурых и гималайских медведей, а также кабарги стратегически важным ресурсом
Это означает, что за их контрабанду будет действовать такое же наказание, как за контрабанду оружия или культурных ценностей. Международный союз охраны природы не считает бурого медведя вымирающим видом, у гималайского медведя вообще нет охранного статуса, кабарги относятся к уязвимому виду, которые могут стать вымирающими, — отмечает издание Медуза.
Комментарии15
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noxepy_7_40_ 20 июля 2018 | 14:38
А давайте народонаселение признаем стратегическим ресурсом!
alger 20 июля 2018 | 14:43
noxepy_7_40_: шо ж вы гостайну выдаете, вовкины и так на таких дебилов молятся
gvs 20 июля 2018 | 14:44
Ну, с медведем понятно - символ ПЖиВ. А остальных за что? Или ФСБ теперь статус изменила? Федеральная Служба Безопасности Животных? ))))
archibald_dandy_esquire 20 июля 2018 | 14:46
gvs:
как же ФСБ будет охранять краснокнижных животных, если это основной объект охоты полномочных представителей президента, губернаторов, самих ФСБшников, МВДшников, успешных топ-менеджеров и прочей швали, занявшей команднае должности
vlastimil_popogrebski 20 июля 2018 | 15:08
archibald_dandy_esquire: не угадал. Из помета гималайских медведей делают основу для новичка. А из помета бурых присадку к топливу ракет
ugas 20 июля 2018 | 15:11
archibald_dandy_esquire: Они поэтому и беспокоятся, иначе на кого же им охотиться?
sscull 20 июля 2018 | 14:44
По идее хомячки сейчас должны против гэбни выступить...
serg4422 20 июля 2018 | 14:52
не ярите русского медведя ,пиндосы и подпиндосники.
polikarpich 20 июля 2018 | 14:56
serg4422: Ой!!! My dear mother!!!
serg4422 20 июля 2018 | 15:25
polikarpich: никто не спорит о цене твоей мамы.
polikarpich 20 июля 2018 | 14:54
Ну, тогда пусть китайцев строго карают. Это же они всю живность изничтожают полным ходом, с особым садизмом и старанием.
А россиянские продажные шкуры им в этом помогают.
tag188 20 июля 2018 | 15:01
Миллиарды рекой перетекающие в оффшоры, ФСБ стратегическим ресурсом не считает? Только бурых медведей, которых в последние годы расплодилось немеряно?
tks 20 июля 2018 | 15:03
ФСБ теперь еще и природоохраной занимается?
Ну правильно, нужно же поставки обеспечивать, для охоты чинуш, бонз и правоохранителей!
ramen 20 июля 2018 | 15:11
Так для них это просто повод засекретить масштабы уничтожения лесов китайцами. Типа, запретить вообще рассказывать о медведях и кабаргах - из струи кабарги, кстати, делают биостимулирующие средства. Как и из струи бобра.
plidurok Андрей Филимонов 20 июля 2018 | 15:19
Просто гэбэшники, таким образом, хотят, заниматься браконьерством без конкуренции.