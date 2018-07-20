Власти Таиланда запретили брать интервью у детей, спасенных из затопленной пещеры
Это может привести к депрессии из-за неприятных воспоминаний, — заявил представитель правительства, его цитирует газета Бангкок Пост.
12 школьников и их 25-летний тренер находились в пещере больше двух недель, прежде чем их эвакуировали дайверы.
Комментарии4
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polsan 20 июля 2018 | 14:34
Правильно делают, что берегут детей от корреспондентов!
x_signal 20 июля 2018 | 14:42
Что-то скрывают...
virgenu 20 июля 2018 | 15:08
Учитесь человечности Мизулины, Яровые, Милоновы и прочие человекоподобные!
noxepy_7_40_ 20 июля 2018 | 15:18
Как тебе такое, Илон Маск?