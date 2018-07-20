Предложение о референдуме в Донбассе не предполагает «крымского сценария», — сообщил Интерфаксу российский информированный источник. По его словам, на референдум предлагается вынести вопрос о предоставлении ЛНР и ДНР автономии в составе Украины. С лидерами самопровозглашенных республик это предложение пока не обсуждалось, — добавил собеседник агентства.

По данным Блумберг, провести референдум в Донбассе предложил президент Путин на переговорах с Дональдом Трампом. В американском Белом доме и Кремле от комментариев воздерживаются.