Предложение о референдуме в Донбассе не предполагает «крымского сценария» — СМИ
Предложение о референдуме в Донбассе не предполагает «крымского сценария», — сообщил Интерфаксу российский информированный источник. По его словам, на референдум предлагается вынести вопрос о предоставлении ЛНР и ДНР автономии в составе Украины. С лидерами самопровозглашенных республик это предложение пока не обсуждалось, — добавил собеседник агентства.
По данным Блумберг, провести референдум в Донбассе предложил президент Путин на переговорах с Дональдом Трампом. В американском Белом доме и Кремле от комментариев воздерживаются.
Комментарии43
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om7 20 июля 2018 | 14:34
Скоро путину китайцы проведут "референдум" от урала и до владивостока.
tvitov66 20 июля 2018 | 14:39
Предложение о референдуме в Донбассе не предполагает «крымского сценария» — Гиркина (Стрелкова) списали, не пережила тонкая психика бомбардировки несвежими трупами
olegleon 20 июля 2018 | 15:00
om7: светлые украинские мрии. сами ничего не может, так пусть и другие тоже не смогут
ostapbey 20 июля 2018 | 15:03
olegleon: слыш, олегофрен, а ты хоть соображаешь, что для проведения этого нового "референдума" нужно провести референдум Лугандонии об отмене решений предыдущего референдума??
Как результат вольного волеизлияния желания Лугандонии почти без дулов.
У виска когда свистели.
Как пули даже..
tks 20 июля 2018 | 15:08
ostapbey: Тот рефендум был понарошку какгэбэ, а щас взаправдашний будет ;)))
vilingrad 20 июля 2018 | 15:29
om7: РеФерендум должен проводиться не под эгидой чекистов из Кремля, а по инициативе Киева. Первый вопрос: Что сделать с прорусскими персонами в руководстве этих двух попугайских республик: 1. пожизненное заключение. 2.Расстрел с последущим подвешиванием в Славянске на площади Распятого Мальчика.
andreyoo 20 июля 2018 | 15:37
vilingrad: ... а по инициативе Киева.
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Отчего ж Киев до сих пор не выступил перед Трампом с такой инициативой? Наверное в АП там зрадники.
Перед KLYH правда выступал. Но те не приняли предложение, а приняли, не к ночи будут помянуты, котлы.
danko1 20 июля 2018 | 14:35
Опять Путина поправляют.
А его по его же статье о сепаратизме за призыв к референдуму судить надо, как это делают в России.
Да еще и присовокупить вмешательство в дела чужого государства.
boldu1n 20 июля 2018 | 14:40
danko1: Бабка Даунко... кахда ты там уже путена в Гаагу отправишь? Плохо борешься с рэжимом...мало лайков...мало на вентилятор..даёшь тыщю комментов в сутки!
kanym 20 июля 2018 | 14:37
Оху.ть. А референдум по Чечне? А? Долбодятел, что, умнее всех или все идиоты?
sscull 20 июля 2018 | 14:48
kanym: А что в Чечне сейчас война идет? По моему нужно останавливать бойню любым способом.
Только почему либерастня против.
kottigr1 20 июля 2018 | 14:57
sscull: С территорий бандитских анклавов РФ-ии на украинском Донбассе в виде ЛНР/ДНР через линию фронта уже сбежало на мирные территории Украины около 1 700 000 жителей, а это между прочим 70% от всего населения проживавшего там до нападения войск МО РФ на Украину.. Остались в этой Новоотбросии лишь бедолаги у которых нет средств сбежать оттуда, местные ханыги и наркоманы бегающие за 15 тыс. рублей в месяц наемниками у МО РФ и собственно говоря и сами российские наёмники Путина вперемешку с регулярными частями МО РФ..
blahovdav 20 июля 2018 | 15:10
sscull: А что в Чечне сейчас война идет? По моему нужно останавливать бойню любым способом.
Только почему либерастня против.\\\ А почему тогда рашкованские каратели 10 лет убивали мирных жителей и не останавливали бойню??? Где были толпы ватников с плакатами :Остановить бойню??? Двуличные твари.... Нужно было сукосталину прекращать бойню в ноябре 41 и садиться за стол с скуогитлером??
dorin1987 20 июля 2018 | 15:14
_: /По моему нужно останавливать бойню любым способом./ - Отличненько. Выводите мразь с гражданством РФ из лугандона, и закрывайте границу. Пока ублюдки с гражданством РФ не влезли на Украину и не сколотили лугандон - бойни не было.
stakanoff 20 июля 2018 | 15:20
dorin1987: blahovdav: Знатно завизжали шумеры! А кто бомбил Луганск и расстреливал людей в Мариуполе в 2014? Память отшибло? Доскакались, короче, на своем майдане.
kottigr1 20 июля 2018 | 15:26
stakanoff: А кто бомбил Луганск и расстреливал людей в Мариуполе в 2014?
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На "зеленых человечков" намекаете ? Везде куда не влез Путин - мир и спокойствие..
vilingrad 20 июля 2018 | 15:33
stakanoff: captainobvious: sscull: boldu1n: кахда ты там уже путена в Гаагу отправишь?"
Что, младшие братья по разуму, вопросов по Донбассу не осталось? Сливаем потихоньку? Эх, Россия- кого ты не кинула еще...
dorin1987 20 июля 2018 | 15:51
: /А кто бомбил Луганск / - Грады уболюдков с гражданством РФ.
/и расстреливал людей в Мариуполе в 2014/ - Те же.
/Доскакались, короче, на своем майдане/ - Какого черта граждане РФ лезут сопливым носом во внутренние дела чужой им страны?
sscull 20 июля 2018 | 15:33
dorin1987: Нет, милок. Пока ваши ублодочные нацисты, типа " Азова" не уйдут из Донбасса к себе в западенские сёла чистить навоз за свиньями, до тех пор русские будут поддерживать ДНР и ЛНР.
olgkiev 20 июля 2018 | 15:43
sscull: от я не упомню ? Навроде как русские наемники на Донбассе появились раньше всяких Азовов, то есть Азовы пришли что б свою страну от русских освободить - получается...
sscull 20 июля 2018 | 15:45
olgkiev: Это ты про то как Гиркин и десять реконструкторов захватили миллионные регионы?)
olgkiev 20 июля 2018 | 15:47
sull:
olgkiev 20 июля 2018 | 15:49
Мил-человек, я не по телеку про это узнаю, сейчас у Украины и в Киеве в частности и у меня на роботе хватает беженцев - так вот они и рассказывают как по Донецку непонятные люди в камазах с оружием ездить начали и местная гопотоалкашня пошла за ними так что эту сказку про триста Стрелковцев оставь для наивных:-))sscull:
sscull 20 июля 2018 | 15:57
olgkiev: мил человек, а я помню, как бабы под танки вставали, которые по приказу Турчинова пошли на Донбасс, как кондиционеры наводили ракеты со штурмовиков, я видел десятки видео, как пьяные всушники обстреливали Донбасс, видел как жители Донбасса проклинали пленных всушников, которых вели 9 мая...так что не все так однозначно. Нужно было ехать в Донбасс и договариваться, но у ваших майданных победителей крышу снесло от того, что дорвались до власти.
dorin1987 20 июля 2018 | 15:56
: /Нет, милок. Пока / - Ну, т.е. как и ранее, цена Вашим словам - ноль без палочки... Лишнее тому подтверждение. И если персонажи типа Вас так пустозвонят - от царька РФ ждать нечего - как лгало, так и продолжает лгать :)
captainobvious 20 июля 2018 | 15:23
kanym: дядя, любой референдум по Чечне, проведённый в Чечне, даст 146% ЗА её сохранение в составе РФ... за пределами Чечни, конечно, результаты могут быть немного другими )))
andreyoo 20 июля 2018 | 15:46
kanym: А референдум по Чечне?
---
А референдум в Чечне был, в 2003 году
mkazach 20 июля 2018 | 14:40
Ну и наглость -- две страны на территории третьей будут референдумы проводить... Почему бы тогда США с Англией не провести референдум о специальном статусе российского Дальнего Востока, например?
radionews 20 июля 2018 | 14:56
mkazach: со времён гражданской войны столетней давности дальний восток жаждет отделения от общероссийского бардака, но боится Китая.
Подошло такое время, что в итая нечего уже бояться, он там все заграбастать явочным порядком, Россия никак не защищает своих граждан. И потому последняя надежда - государственный статус той территории. Вот этот референдум назрел уже давно. Заодно пусть прихватив на свои шахты боевые отряды "ополченцев" Донбасса, будет кому приморцев от китайцев защищать. Тем более, три четверти "данбассян" родом из Читы, Иркутска, Хабаровска и Владивостока. Самое оно. Опыт есть у ребят, русский мир будет надежно защищен.
andreyoo 20 июля 2018 | 15:59
mkazach: Почему бы тогда США с Англией не провести референдум о специальном статусе российского Дальнего Востока, например?
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Может потому что провести референдум на российском Дальнем Востоке невозможно, а на Донбассе вполне, не?
radionews 20 июля 2018 | 14:50
Путин вмешивается в дела чужой страны, его сепаратистские действия это сиаття. За такие высказывания в России сажают на двадцать лет.
Пусть проводит референдум об особом статусе Приморья, Сибири, Дальнего Востока, Ямало-Ненецкого округа, вам три, Калининграда, и туда забирает русскоязычное население Донбасса, замученное климатом Приднепровья. На серверах им будет гораздо лучше.
И это те единственные территории, где путинозавры могут проводить свои рейхсферендумы.
В одном он прав: даунбасскому сброду, понаехавшему со всей рахи, на Донбассе не место.
А вот за выделение им автономных республик хоть в московской области хоть на Урале, хоть на Воркуте все проголосуют двумя руками. И Захарченко президент русского мира.
Путин на пенсию.
Даёшь автономию областей русского мира на территории бывшей РФ!!!
Берите столько суверенитета, сколько сможете унести ©
zorkin75 20 июля 2018 | 15:08
radionews: Представляю,как Шойгу сидя на Гаагском трибунале будет втыривать,куда он в Украину отписал сотни людей- срочников,технику-БМП,БТР,Т-72и даже ПЗРК БУК?Ну, тёплая камера с Интом и ТВ ему в Гааге обеспечена,если он до неё успеет дожить.
trans 20 июля 2018 | 14:53
Очередная фуйня от деда Щукаря.
radionews 20 июля 2018 | 15:01
trans: стереги свои карманы. Он эту шарманку специально заводит, чтоб дотырить недотыренное.
sergirusso 20 июля 2018 | 14:54
ОДИН ВОПРОС, ТОЛЬКО ОДИН... ЧЬИ ВОЙСКА БУДУТ КОНТРОЛИРОВАТЬ ГРАНИЦУ ЛУГАНДОНА И РАШКИ?
stakanoff 20 июля 2018 | 15:17
sergirusso: угадай с трех раз, кастрюля
raffal 20 июля 2018 | 15:01
Сценарий, написанный Путиным, очень прост.
"Автономия" Донбасса, полагает он, это возможность Москве контролировать и блокировать все движения Киева, которые не по вкусу. А формальная принадлежность Украине означает, что этот "троянский конь" будет на шее Киеве со всей своей депрессией и разрухой.
Не слишком много пиетета к персоне А.Г.Лукашенко, но он прав безусловно, когда сказал, что "федерализация для Украины означает её феодализацию"
virgenu 20 июля 2018 | 15:06
Невероятная наглость и хамство Путина! Как можно решать вопрос целостности суверенного государства, члена ООН третьими странам!Что, если Турция и Иран проведут референдум о статусе Чечни и Дагестана по своим законам! Гитлер уже проводил подобный бантитизм в Австрии и Чехословакии, мы помним, чем это закончилось.
tks 20 июля 2018 | 15:06
Референдум под контролем ИХТАМНЕТов? Замечательная идея, просто блеск!
rogerrabbit 20 июля 2018 | 15:25
tks: Референдум под контролем ИХТАМНЕТов
доказанная эффективность
100% результат
zolingen 20 июля 2018 | 15:14
И вроде бы какое дело путину до проблем Украины? У себя дел мало или все уже настолько здорово, что и заняться нечем?
olgkiev 20 июля 2018 | 15:28
Нет, нет, нет:- гулять так гулять... Референдум в ЛДНР + референдум в РФ если все согласны Донбасс к РФ а народ РФ взять Донбасс , то флаг в руки и будьте счастливы вместе, а то очень хитренькие:- тех берём , а те нафиг надо...
nick_grinevitsky 20 июля 2018 | 15:49
Каким образом, если Украина по Конституции - унитарное государство, а федерализация возможна, но... путём изменения Основного закона? Принятие проекта новой Конституции, форматом действующей не предусмотрено, только внесение изменений. А изменения части 1 - только с подтверждением результатами Всеукраинского референдума... А как же Крым, который стал автономией ещё решением ВС УССР (февраль 1991 г.) и был "прописан" автономией же в составе унитарного государства Украина Конституцией 1996 г. после силовой ликвидации Киевом Республики Крым (1995 г.) и изгнания президента республики Ю. Мешкова? Если честно, то мне до конца не ясно... Нет, знаю о конфликте законодательной и исполнительной ветвей власти в Украине (напоминающую, в некоторой мере имевшую место в России в 1993 г.) и разрешившуюся соглашением, отводящим год на доработку проекта и принятие Конституции (июль 1996г)... Допускаю, что статус Крыма тогда стал неким компромиссом, а федерализация - неприемлемой для власти новой Украины... В итоге существовало нечто необъяснимое с точки зрения права...