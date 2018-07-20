Мать убитого журналиста Павла Шеремета Людмила Шеремет не верит, что преступление будет раскрыто

В интервью изданию Hromadske (Громадське), она рассказала о двух встречах с президентом Украины Петром Порошенко, который говорил, что «это дело его чести». Людмила Шеремет добавила, что сейчас не общается с украинскими чиновниками и адвокатом – ее не держат в курсе расследования.

Павел Шеремет убит 20 июля 2016-го года в центре Киева. Машина, в которой он находился, была взорвана. Следствие считает приоритетной версией убийства журналистскую деятельность Шеремета.