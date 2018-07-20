Мать убитого журналиста Павла Шеремета Людмила Шеремет не верит, что преступление будет раскрыто
В интервью изданию Hromadske (Громадське), она рассказала о двух встречах с президентом Украины Петром Порошенко, который говорил, что «это дело его чести». Людмила Шеремет добавила, что сейчас не общается с украинскими чиновниками и адвокатом – ее не держат в курсе расследования.
Павел Шеремет убит 20 июля 2016-го года в центре Киева. Машина, в которой он находился, была взорвана. Следствие считает приоритетной версией убийства журналистскую деятельность Шеремета.
Комментарии10
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boldu1n 20 июля 2018 | 14:34
Цэ фсё рука крэмля... Что ещё не понятно этой бабке.... Этоже ЦЭеуропейская страна... там фсе преступления по заказу крэмля происходят...
blinorozhiy_chmo 20 июля 2018 | 15:03
Жестокие убийства Наебабченко и ещё полста хероев, однако, были раскрыты за 24 часа.
Как так?
noxepy_7_40_ 20 июля 2018 | 14:34
А какая может быть вера СБУ? Они же завтра скажут - это была наша спецоперация. Вон, Бабченка не даст соврать. Проклятая штирлициада!
a_111111 20 июля 2018 | 14:35
Ну если жто дело чести Порошенко... То видимо раскрыто не будет
zver777 20 июля 2018 | 14:41
Судимый без образования прокурор ..... Не, думаю не раскроют.
neprostotak 20 июля 2018 | 14:42
Украина пока ещё не достигла уровня расследований Великобритании.
Это там могли «по горячим следам» вычислить Лугового с Ковтуном и вот теперь определить ГРУшников из Солсбери.
Но Украина совершенствуется и уровень Англии будет достигнут очень скоро. По-другому с фашистской педеРашкой нельзя!
boldu1n 20 июля 2018 | 14:49
neprostotak: Хероям Слава...смэрть ворохам!
vlabumur 20 июля 2018 | 14:50
не верит, что преступление будет раскрыто
+++++++++++++++++++
к сожалению не все преступления раскрываются.
А нам ли в России не знать,иногда и не хотят,
serg4422 20 июля 2018 | 14:54
понимает мамашка,что сынок на кагал работал....и кагал его ,таки ,"отблагодарил".
zorkin75 20 июля 2018 | 14:55
В Ураине может и хотят расследовать,да не могут.Сильно они не не дотягивают профессионально до Скотленд-Ярда.