Управление ФСИН по Ярославской области и СК начали проверку после публикации «Новой газетой» видео с пытками заключенного Евгения Макарова сотрудниками исправительной колонии №1. Это съемки с видеорегистратора, который по закону обязаны носить все сотрудники ФСИН. Правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело, не обнаружив превышения должностных полномочий после просмотра видеозаписи, — сообщает РБК.

Совет по правам человека при президенте обратился в Следственный комитет и прокуратуру в связи с информацией о пытках в Ярославской колонии. 23 июля глава СПЧ побывает в этой колонии.

Из ИК №1 Ярославской области и ранее поступала информация об избиении заключенных. В частности, в 2017-ом году на избиения жаловались фигурант «болотного дела» Иван Непомнящих и двое других осужденных, — напоминает Интерфакс.