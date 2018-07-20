Управление ФСИН по Ярославской области и СК начали проверку после публикации «Новой газетой» видео с пытками
Управление ФСИН по Ярославской области и СК начали проверку после публикации «Новой газетой» видео с пытками заключенного Евгения Макарова сотрудниками исправительной колонии №1. Это съемки с видеорегистратора, который по закону обязаны носить все сотрудники ФСИН. Правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело, не обнаружив превышения должностных полномочий после просмотра видеозаписи, — сообщает РБК.
Совет по правам человека при президенте обратился в Следственный комитет и прокуратуру в связи с информацией о пытках в Ярославской колонии. 23 июля глава СПЧ побывает в этой колонии.
Из ИК №1 Ярославской области и ранее поступала информация об избиении заключенных. В частности, в 2017-ом году на избиения жаловались фигурант «болотного дела» Иван Непомнящих и двое других осужденных, — напоминает Интерфакс.
Комментарии14
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hidden 20 июля 2018 | 14:34
https://news.rambler.ru/incidents/40375181-opublikovana-zapis-pytki-v-rossiyskoy-kolonii/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news
Всех под суд!
tvitov66 20 июля 2018 | 14:35
Даже не сомневаюсь что проверка не по факту пытки, а по факту утечки. Практика показывает что пытки в нашем гестапо не наказуемы, а даже поощряемы
neprostotak 20 июля 2018 | 14:38
Поздно возмущаться! Ещё полтора года назад пуйло подписал «закон садистов» разрешающий пытать заключённых.
«Федеральный закон от 28.12.2016 № 503-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" и Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений"»
С крепостными на Руси всегда обходились как с быдло-стадом. Чего теперь делать исключения?
Сначала указ засекречивающий кол-во убитых ихтамнетов, потом «закон садистов» и вот сейчас кто-то от боярки протрезвел и вдруг начал возмущаться!
Поздно пить Борджоми, когда почки отказали!!!
archibald_dandy_esquire 20 июля 2018 | 14:43
tvitov66:
мое искреннее пожелание - чтобы эти вертухаи - каждый из них - получили то же самое
портянки могут петь - "вот либерасты, они такие!" - сразу говорю - я не либерал, а реакционер, поэтому сторонник применения самых жёстких мер к вертухаям-отморозкам, возомнившим себя хозяевами жизни заключенных
dubitabam 20 июля 2018 | 14:35
какое варварство. Надо взять пример с США, там созданы психологами цивилизованные и научно обоснованные пытки, например, имитация утопления
kottigr1 20 июля 2018 | 14:53
dubitabam:
Наш начальник, умный вроде,
Говорил нам на разводе: —
Убегать вам нет резона —
Ведь вокруг сплошная зона.
Ни за что не убегёте,
Ни к какой едреной тете.
Все равно мы вас поймаем...
Поздравляю с Первым маем.
Николай Домовитов
pavelmistery 20 июля 2018 | 15:21
dubitabam: Лучше брать пример с самоубийц ;)
zorkin75 20 июля 2018 | 14:37
Мужику,снимавшему акт садизма, нужно срочно эвакуироваться в нормальную страну,помогите,кто может. Там рядом Прибалтика и Финляндия.
anji70 20 июля 2018 | 14:45
Если вы молоды, физически развиты, любите издеваться над людьми, при виде мучений человека у вас начинается учащённое сердцебиение и появляется хорошее настроение то добро пожаловать во ФСИН.
captainobvious 20 июля 2018 | 14:54
передайте это видео нынешней директриссе ЦРУ, у неё целая коллекция такого хоум видео (говорят, даже с её личным участием)
pavelmistery 20 июля 2018 | 15:23
captainobvious: Оправдание типа "а вон он тоже мучает кошку, почему мне нельзя?"
captainobvious 20 июля 2018 | 15:26
pavelmistery: просто меня бесят двойные стандарты в любых их проявлениях
dubitabam 20 июля 2018 | 15:41
pavelmistery: речь не о оправдании одного преступления другим., но о том шквале ненависти, лицемерия и тупости, которые в комментах о стране , а не о преступниках в погонах. И параллель вполне понятная, везде пытают, везде есть преступники даже в верхах, но только из России делают нечто исключительное.
Как говорит Венедиктов, дебилы, что с них возьмешь
orein51 20 июля 2018 | 15:11
превышение - это коды пулю в затылок...