Установлена личность второго подозреваемого в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена

Между тем в крупнейших городах страны появились стены памяти призера Олимпиады в Сочи.

В убийстве Дениса Тена полиция подозревает двоих. Одни из них задержан и уже даже дал признательные показания. Зовут его Нуралы Киясов. И он, согласно данным казахстанской прессы, назвал полиции имя второго подозреваемого. Его имя Арман Кудайбергенов, — сообщает агентство «Тенгриньюс» — со ссылкой на МВД республики, которое опубликовало фотографию разыскиваемого.

Денис Тен пал жертвой автоворов, которые пытались скрутить зеркала с его машины. Спортсмен попытался остановить их, но получил смертельный удар ножом в бедро, а затем скончался от потери крови.

Инцидент произошел в центре Алма-Аты и здесь же уже появился первый мемориал Денису Тену. Сейчас стены памяти спортсмена, завоевавшего бронзу игр в Сочи, есть сразу в нескольких крупных городах Казахстана, включая столицу, Астану. Посольство Казахстана в Москве открыло книгу соболезнований после гибели фигуриста. В последние годы Денис Тен работал над собственным кинопроектом, не имевшим отношения к фигурному катанию. Воплотить его в жизнь собирается знаменитый режиссер Тимур Бекмамбетов.

Панихида по Денису Тену пройдет в субботу.