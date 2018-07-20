«Новая газета» сообщила о пытках заключенного в ярославской колонии №1

Также издание опубликовало видеозапись истязаний, полученную с портативного видеорегистратора одного из сотрудников ФСИН.

Десятиминутное видео было снято 29 июня прошлого года в ярославской ИК-1. Журналистам передали запись юристы фонда «Общественный вердикт», которые защищают жертву пыток, заключенного Евгения Макарова. На видео запечатлена просторная комната, в которой на столе лицом вниз распят человек. Его руки заломлены вверх, их удерживают два человека. Помимо них, в помещении находится еще не меньше десяти человек, на многих надета серая камуфляжная форма. Они по очереди бьют мужчину по голеням и пяткам резиновыми дубинками, а также периодически льют ему на голову воду из ведра. Затем с него стаскивают одежду и начинают бить по лицу. Один из присутствующих спрашивает заключенного, зачем он называл его «рыжей псиной». Тот извиняется, но его все равно продолжают пытать.

По словам юристов «Общественного вердикта», после пыток Макаров не мог встать и ходил под себя кровью. Следственный комитет провел проверку, но отказался возбуждать уголовное дело. В своих показаниях сотрудники колонии заявили, что заключенный отказывался выйти из камеры, а затем начал призывать других к неповиновению и нанес себе порезы гвоздем. После этого его заковали в наручники и нанесли «около восьми ударов» дубинкой.

В управлении ФСИН по Ярославской области после публикации «Новой газеты» заявили о начале служебной проверки.