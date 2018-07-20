«Новая газета» сообщила о пытках заключенного в ярославской колонии №1
Также издание опубликовало видеозапись истязаний, полученную с портативного видеорегистратора одного из сотрудников ФСИН.
Десятиминутное видео было снято 29 июня прошлого года в ярославской ИК-1. Журналистам передали запись юристы фонда «Общественный вердикт», которые защищают жертву пыток, заключенного Евгения Макарова. На видео запечатлена просторная комната, в которой на столе лицом вниз распят человек. Его руки заломлены вверх, их удерживают два человека. Помимо них, в помещении находится еще не меньше десяти человек, на многих надета серая камуфляжная форма. Они по очереди бьют мужчину по голеням и пяткам резиновыми дубинками, а также периодически льют ему на голову воду из ведра. Затем с него стаскивают одежду и начинают бить по лицу. Один из присутствующих спрашивает заключенного, зачем он называл его «рыжей псиной». Тот извиняется, но его все равно продолжают пытать.
По словам юристов «Общественного вердикта», после пыток Макаров не мог встать и ходил под себя кровью. Следственный комитет провел проверку, но отказался возбуждать уголовное дело. В своих показаниях сотрудники колонии заявили, что заключенный отказывался выйти из камеры, а затем начал призывать других к неповиновению и нанес себе порезы гвоздем. После этого его заковали в наручники и нанесли «около восьми ударов» дубинкой.
В управлении ФСИН по Ярославской области после публикации «Новой газеты» заявили о начале служебной проверки.
Комментарии11
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post_v 20 июля 2018 | 14:11
если назвать "гестаповцами" тех, кто избивает заключенного таким образом – это для допрашивающих оскорбление, или похвала?
tvitov66 20 июля 2018 | 14:26
post_v: Ща гестаповцы расследование затеют, да не по факту пытки, а по факту утечки
blinorozhiy_chmo 20 июля 2018 | 14:31
"Если вы заботитесь о своём пищеварении, мой добрый совет - не говорите за обедом о либерализме и о правозащитниках. И - боже вас сохрани - не читайте до обеда "Новую газету." (с)
;-D
galina6837 20 июля 2018 | 14:35
blinorozhiy_chmo:
при этом для пищеварения полезно запивать шампанским без бутылки ?
kottigr1 20 июля 2018 | 14:19
«Это — кошка, это — мышка. Это — лагерь, это — вышка. Это — время тихой сапой убивает маму с папой»
max3446 20 июля 2018 | 14:27
новая газета известный фейкоплет, поэтому я бы не стал реагировать на их лживые статьи. достаточно набрать в яндексе новая газета проиграла суд, будут десятки проигранных ими дел
galina6837 20 июля 2018 | 14:37
max3446:
на выложенное видео можно хоть реагировать? Или тоже лживое?
max3446 20 июля 2018 | 14:39
galina6837: дак его гудков оказывается выложил и невооруженным взглядом постановка видна
galina6837 20 июля 2018 | 14:45
max3446:
тем более нужно провести проверку и наказать провокаторов, которые пытаются запятнать "честь доблестного ФСИН".
Кроме "постановки" четко видны и лица "актеров".
a_111111 20 июля 2018 | 14:32
Будут искать предателя среди....
galina6837 20 июля 2018 | 14:41
Вот примерно так сейчас ОПГ Озеро насилует всю Россию