Представители российского посольства в США встретились с россиянкой Бутиной, которая была арестована в Вашингтоне
Представители российского посольства в США встретились с россиянкой Марией Бутиной, которая была арестована в Вашингтоне. Сотрудники посольства отмечают, что она тяжело адаптируется к тюремным условиям, но держится бодро и намерена доказывать свою невиновность в суде.
Россия продолжит делать всё возможное для освобождения Марии Бутиной. Об этом сказал посол страны в Вашингтоне Анатолий Антонов.
В свою очередь, Министерство иностранных дел России объявило о запуске флешмоба в социальных сетях в связи с арестом Марии Бутиной.
Комментарии2
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ramen 20 июля 2018 | 14:10
Честно, меня больше привлекала деятельность её организации, чем то, что у ней происходит сегодня. Вот организации жалко. Уж больно она активна была.
prof57 20 июля 2018 | 14:12
В США со свободой слова, обменом идеями ВСЕ. Правит полицейское государство и цензура....