Представители российского посольства в США встретились с россиянкой Бутиной, которая была арестована в Вашингтоне

Представители российского посольства в США встретились с россиянкой Марией Бутиной, которая была арестована в Вашингтоне. Сотрудники посольства отмечают, что она тяжело адаптируется к тюремным условиям, но держится бодро и намерена доказывать свою невиновность в суде.

Россия продолжит делать всё возможное для освобождения Марии Бутиной. Об этом сказал посол страны в Вашингтоне Анатолий Антонов.

В свою очередь, Министерство иностранных дел России объявило о запуске флешмоба в социальных сетях в связи с арестом Марии Бутиной.