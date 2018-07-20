Владимир Путин во время встречи предложил Дональду Трампу провести референдум о статусе Донбасса, сообщает Bloomberg

Американский президент пока не дал свой ответ.

Согласно предложению российского президента на референдуме жители непризнанных республик должны определить статус своих территорий. К его проведению хотят привлечь международное сообщество. Владимир Путин рассказал российским дипломатам о предложении Трампу по референдуму в Донецкой и Луганской народных республиках, произошло это через три дня после саммита в Хельсинки, пишет Bloomberg со ссылкой на тех, кто там присутствовал. По словам одного из источников агентства, президент США просил Владимира Путина не обсуждать идею референдума на пресс-конференции после саммита, чтобы Дональд Трамп мог бы сначала обдумать предложение.

Российская сторона сделала американской ряд «серьезнейших» предложений на встрече лидеров двух стран, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Инициатива о проведении референдума в Донбассе не беспочвенна, однако она не предполагает «крымского сценария», подчеркнул источник «Интерфакса». Собеседник агентства заверил, что механизмы законные, не нарушают международное право, а реализовывать их будут при содействии всех участников минского процесса.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на встрече Владимира Путина и Дональда Трампом «обсуждались некоторые новые идеи», но они еще «будут прорабатываться».