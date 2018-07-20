Владимир Путин во время встречи предложил Дональду Трампу провести референдум о статусе Донбасса, сообщает Bloomberg
Американский президент пока не дал свой ответ.
Согласно предложению российского президента на референдуме жители непризнанных республик должны определить статус своих территорий. К его проведению хотят привлечь международное сообщество. Владимир Путин рассказал российским дипломатам о предложении Трампу по референдуму в Донецкой и Луганской народных республиках, произошло это через три дня после саммита в Хельсинки, пишет Bloomberg со ссылкой на тех, кто там присутствовал. По словам одного из источников агентства, президент США просил Владимира Путина не обсуждать идею референдума на пресс-конференции после саммита, чтобы Дональд Трамп мог бы сначала обдумать предложение.
Российская сторона сделала американской ряд «серьезнейших» предложений на встрече лидеров двух стран, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Инициатива о проведении референдума в Донбассе не беспочвенна, однако она не предполагает «крымского сценария», подчеркнул источник «Интерфакса». Собеседник агентства заверил, что механизмы законные, не нарушают международное право, а реализовывать их будут при содействии всех участников минского процесса.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на встрече Владимира Путина и Дональда Трампом «обсуждались некоторые новые идеи», но они еще «будут прорабатываться».
Комментарии6
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trans 20 июля 2018 | 14:07
Снова референдум на территории чужого государства как в Крыму?
boldu1n 20 июля 2018 | 14:14
trans: Снова референдум на территории чужого государства как в Крыму?
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Не пыжься, какел - сколько не кричи "Слава Украине!" луше жить не станешь...
danko1 20 июля 2018 | 14:10
А как этот тупица отнесется к проведению референдумов в Карелии, Татарстане, Калининграде, на Сахалине?
Чечня по понятным причинам отделяться не пожелает, а вот в этих регионах большой вопрос.
Но Путин в России за подобное, что предлагает в других регионах, уголовную статью ввел о сепаратизме, по которой уже за призывы к референдуму уголовные дела заводят.
Не пора ли на Путина по его же статье за такой призыв уголовное дело завести?
parasuk_ 20 июля 2018 | 14:10
Ждем когда педро киевского вызовут в вашингтон на инструктаж :)
markdim 20 июля 2018 | 14:10
как думаете куда пойдет укропия по итогам референдума? ))) гордо, но в одиночку потопает в Европу :)
ostapbey 20 июля 2018 | 14:13
Лиха беда начало распада РФ.
Прямо как и при предыдущей стадии за год до лебединого озера даже..