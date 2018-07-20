В ЦНИИмаш, а также в Исследовательско-аналитическом центре Объединенной ракетно-космической корпорации проходят обыски

По данным Коммерсанта, ФСБ возбудило дело о госизмене – на Запад якобы утекли совершенно секретные материалы по гиперзвуковым вооружениям. Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко подтвердил, что в предприятиях корпорации действительно проходят обыски. Он добавил, что следственным органам оказывается все необходимое содействие.

Гиперзвуковые технологии сейчас являются одним из приоритетных направлений в военных разработках ведущих стран мира. Об этом «Эху» рассказал военный обозреватель «Ежедневного журнала» Александр Гольц.

Гольц добавил, что американская разведка, прежде всего, пытается узнать, действительно ли Россия достигла успехов в развитии гиперзвуковых технологий или это блеф.

По последним данным, которые привел Интерфаксу информированный источник, фигурантами дела о госизмене могут стать научные сотрудники ЦНИИмаш. Речь об узком круге лиц, которые обладают высокой категорией секретности. Что касается директора исследовательско-аналитического центра ОРКК Дмитрия Пайсона, то обвинений ему пока не предъявлено, возможно, ему будет определен статус «ценного свидетеля», — сказал источник Интерфакса.