В ЦНИИмаш, а также в Исследовательско-аналитическом центре Объединенной ракетно-космической корпорации проходят обыски
По данным Коммерсанта, ФСБ возбудило дело о госизмене – на Запад якобы утекли совершенно секретные материалы по гиперзвуковым вооружениям. Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко подтвердил, что в предприятиях корпорации действительно проходят обыски. Он добавил, что следственным органам оказывается все необходимое содействие.
Гиперзвуковые технологии сейчас являются одним из приоритетных направлений в военных разработках ведущих стран мира. Об этом «Эху» рассказал военный обозреватель «Ежедневного журнала» Александр Гольц.
Гольц добавил, что американская разведка, прежде всего, пытается узнать, действительно ли Россия достигла успехов в развитии гиперзвуковых технологий или это блеф.
По последним данным, которые привел Интерфаксу информированный источник, фигурантами дела о госизмене могут стать научные сотрудники ЦНИИмаш. Речь об узком круге лиц, которые обладают высокой категорией секретности. Что касается директора исследовательско-аналитического центра ОРКК Дмитрия Пайсона, то обвинений ему пока не предъявлено, возможно, ему будет определен статус «ценного свидетеля», — сказал источник Интерфакса.
Комментарии5
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ostapbey 20 июля 2018 | 14:05
Союзмультфильм приготовиться..
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С вещами даже..
post_v 20 июля 2018 | 14:09
ostapbey:
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одно достоверно - Илон Маск не конкурент Роскосмосу!
Кто ж Маску позволит тянуть деньги из российского бюджета?
mamiluk 20 июля 2018 | 14:09
По данным Коммерсанта, ФСБ возбудило дело о госизмене – на Запад якобы утекли совершенно секретные материалы по гиперзвуковым вооружениям.
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П-здец!...Теперь ни одна ракета кремлевского диктатора не перелетит Атлантику...копец...Как теперь ОНИ ЭТО переживут ума не приложу....
fig_vvam 20 июля 2018 | 14:10
Почему блеф, мультике же показали.
А там все правда.
Мультики не врут.
ФСБ бы надо создателей мультика арестовать. Разгласили гостайну.
Не покажи мультик никто бы и не знал про это гиперсуперпупер оружие.
Хотя вот Першинги имели гиперзвуковую головку еще 30 лет назад.
А "Кинжал" спецы туфтой считают.
Странно, да?
plank1957 20 июля 2018 | 14:13
Блин, вот в США как-то не проводит ФБР обыски в конторах, разрабатывающих новые виды оружия, и ничего никуда не утекает.