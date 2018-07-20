Михаил Бабич может быть назначен послом России в Белоруссии
Сегодня его кандидатуру поддержал комитет Госдумы по делам СНГ. Бабич сейчас занимает пост полпреда президента в Приволжском округе. «На его место может быть назначен Александр Ткачев», — сообщают источники РИА.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ostapbey 20 июля 2018 | 14:09
Не клеится Союзное Государство?
Как и каменный цветок у Данилы из якутского сырья.
На памятник даже..