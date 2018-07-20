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13:33, 20 июля 2018

В Казахстане задержали предполагаемого убийцу фигуриста Дениса Тена

«Задержанный признался в совершении преступления», — сообщает Казахстан Today со ссылкой на прокурора Алма-Аты. Второго подозреваемого разыскивают. Как утверждают в МВД, личности нападавших установлены.
Денис Тен был убит 19 июля. Грабители ранили его ножом. Пострадавший потерял много крови. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Денис Тен – многократный чемпион Казахстана по фигурному катанию, бронзовый призер Олимпиады в Сочи.

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