Bloomberg: Президент Путин предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум в Донбассе

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на участников закрытой встречи Путина с послами. Она состоялась в российском МИДе накануне. По данным агентства, Путин дал время Трампу обдумать этот план прежде, чем объявить о нем публично. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков от комментариев воздержался. Он отметил, что по Донбассу обсуждались некоторые новые идеи, которые будут прорабатываться.

По некоторым данным, речь идет о референдуме под эгидой международных организаций, на котором жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР выскажется о статусе территорий.