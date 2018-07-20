Bloomberg: Президент Путин предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум в Донбассе
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на участников закрытой встречи Путина с послами. Она состоялась в российском МИДе накануне. По данным агентства, Путин дал время Трампу обдумать этот план прежде, чем объявить о нем публично. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков от комментариев воздержался. Он отметил, что по Донбассу обсуждались некоторые новые идеи, которые будут прорабатываться.
По некоторым данным, речь идет о референдуме под эгидой международных организаций, на котором жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР выскажется о статусе территорий.
Комментарии27
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glotze7 20 июля 2018 | 13:45
Как же хочется плешивому стать решалой мирового уровня. Не понимает, узколобый, что припоздал лет на 70.
danko1 20 июля 2018 | 14:02
glotze7: Как этот гопник тупой любит международные законы нарушать и при этом врать, что на основании законов всё делает.
На основании какого закона референдум проводить будут, если его в принципе нет.
И в то же время этот ублюдок закон о сепаратизме в России ввел, по которому даже за шутливое предложение в интернете провести референдум о присоединении Карелии к Финляндии уголовное дело завели.
semen2026 20 июля 2018 | 13:46
пукин пукнул в лужу - это самое точное определение!))) Песков от комментариев воздержался.)
vezdehod 20 июля 2018 | 13:51
А Украину он, по пути, не предложит это сделать. Лучше начни с Воронежа. а то его постоянно "бомбят".
sergirusso 20 июля 2018 | 13:46
И ЧЁ? ЛУГАНДОН УЖЕ ОБРАЩАЛСЯ ЗА ПРИЗНАНИЕМ И ВХОЖДЕНИЕМ В РАШКУ. ПЛЕШАК ОТКАЗАЛ. КРЫМ НЕ ПОТЯНУЛ, А ХОТЕЛ 50 МИЛЛИОНОВ ХОХЛОВ НА ШЕЮ ПОВЕСИТЬ...
kottigr1 20 июля 2018 | 13:54
sergirusso:
Bloomberg: Президент Путин предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум в Донбассе
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В знак уважения, Президент Трамп предложил президенту РФ Владимиру Путину провести референдум в Татарстане и Калининграде..
tttaaannne 20 июля 2018 | 14:11
sergirusso: Его и кацапня раздражает.
anemon 20 июля 2018 | 13:47
А с какого перепуга Путин с Трампом будут рефендум в Донбассе проводить? Совсем рехнулся!
viktorova 20 июля 2018 | 13:47
Я тока не понял. Почему он раньше не предложил провести референдум в крыму?
Либо был бы последовательным и провёл бы сам референдум в Донбассе. Он же признал что он уже провёл референдум в чужой стране.
fig_vvam 20 июля 2018 | 13:47
Интересно, а Германия не предлагала СССР провести референдум на территории Донбасса , или на всей Украине в 1942г под наблюдением Швеции или Швейцарии?
Что-то я не помню.
tttaaannne 20 июля 2018 | 14:13
fig_vvam: Московия спец по "референдумам".
remych 20 июля 2018 | 13:51
Остальные страны нервно курят в сторонке))))
andreykochnev 20 июля 2018 | 13:52
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Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация &
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anna20869 20 июля 2018 | 13:54
" Путин дал время Трампа подумать' ..... Это что, с каких пор Путин диктует трамру условия? Трамп , что , на крючке? А Путин, что, собрался ещё и Донбасс на нищуб Россию повесить, отдав при этом на разграбление китайцам Забайкалье?
noxepy_7_40_ 20 июля 2018 | 13:54
Ахахаа! Хохлы ещё и Донбасс просрали)))) Дальше Львов, польский город)))))
remych 20 июля 2018 | 13:56
Ну теперь будет очередь за разрешением на референдум к Путину с Трампом. Первая - Барселона.))))
anna20869 20 июля 2018 | 13:57
Если Путин диктует трампу условия, то однозначно, Трамп на крючке и является предателем своей страны
poluputing 20 июля 2018 | 13:57
ну что делает с сявкой наличие ядерного оружия? Сявка охреневает от вседозволенности
good_sadness 20 июля 2018 | 14:04
poluputing:
Смешны, дружок, твои понты
Сявка это как раз ты!
janychar 20 июля 2018 | 14:01
Ну и на кой ляд? Проукраинские оттуда массово уехали, а ватников ещё и прибавилось. А если запросятся в Украину, то тогда надо в Украине референдум проводить, нужна ли им порция ваты. А если запросятся в рашу, то так они и нужны там путлеру.
sergirusso 20 июля 2018 | 14:01
ЕСЛИ УКРАИНА ПРИЗНАЕТ ПОТЕРЮ КРЫМА И ЛУГАНДОНИИ, ТО ОНА ЧЕРЕЗ СЕКУНДУ ВСТУПИТ В НАТО, ТАК КАК У НЕЕ ИСЧЕЗНУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СПОРЫ С СОСЕДЯМИ....
compare 20 июля 2018 | 14:05
странно,предлагать референдум в чужой стране,не согласуясь с ней самой....новичок?
xuato 20 июля 2018 | 14:06
Путин, эта жертва аборта, пусть проводит вместе с умственно отсталым Дональдом референдум в Биробиджане о присоединии к Израилю или КНР. А народ Украины сам решит где проводить референдум а где послать орду на XYZ/
podwodnik 20 июля 2018 | 14:08
Там жителей то осталось - кто не смог убежать. В основном пенсионеры и люмпены с автоматами, ну и немного шахтёров. Остальные либо в Украине, либо в России. С повышением пенсионного возраста в России оставшимся жителям Лугандона надежды теперь нет ни справа ни слева. Проще помереть, чем на референдумы ходить. Ну или присоединяться к США в статусе заморской территории. Может "наш" Трамп их приютит? :).
wojskowy Марек Качоровски 20 июля 2018 | 14:08
А почему бы нет? Это территория Украины, т.е. Референдум можно проводить только согласно норме прописанной в Конституции Украины. Такой нормы в ней нет. Интересно, если бы Япония предложила провести Референдум на Сахалине и Курилах, предварительно отправив туда "гиркиных", "моторолл" и прочих "якутов", которые в местных сельмагах закупили бы танки, эсминцы и подводные лодки. А потом бы предложили Китаю провести там Референдум. Как бы на это Путин прореагировал? Или он считает Трампа слабоумным?
bratec_kot 20 июля 2018 | 14:09
Я думаю это фейк, что бы не терять темп "соревнования по измерению писек".
alexx2101 20 июля 2018 | 14:10
Что там мелочиться, в США референдум провести о присоединении к России.