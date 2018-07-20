ФСБ расследует дело о госизмене в связи с утечкой данных о российских разработках гиперзвукового оружия
По данным <>, в рамках дела сегодня утром прошли обыски в Центральном НИИ машиностроения в подмосковном Королеве, а также в офисе директора Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона в Москве. Обе структуры входят в состав Роскосмоса. «Фигурантами дела о госизмене могут стать научные сотрудники ЦНИИмаш», — утверждают источники <>. Сам Пайсон комментировать ситуацию отказался. В разговоре с РБК он попросил не упоминать его в контексте уголовного дела. «Чем меньше вы меня упоминаете, тем всем будет лучше», — сказал он.
В Роскосмосе уточнили, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в курсе следственных действий. Он поручил сотрудникам оказывать содействие правоохранительным органам.
Комментарии25
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tks 20 июля 2018 | 13:39
Похоже на операцию прикрытия хищения денег. Деньги потрачены, разработки не работают. Нужно списать на госизмену.
kottigr1 20 июля 2018 | 13:48
tks: "Гиперзвуковое оружие"... Это то, через что из России со свистом улетают бюджетные миллиарды ?
tvitov66 20 июля 2018 | 13:58
kottigr1: когда из России со свистом улетают бюджетные миллиарды это нормально - это SWIFT, а тут страдает имидж сверхдержавы!
tvitov66 20 июля 2018 | 13:49
tks: видать кто-то продал тот самый мультик, с "неФлоридой", что нацЛидер хотел подарить
glotze7 20 июля 2018 | 13:55
tvitov66: Рогозин в курсе следственных действий - за гиперзвуковой батут можно не переживать.
bike_nty 20 июля 2018 | 13:40
И кто бы это мог эти данные разгласить? С подозреваемым определились уже?
jetsam 20 июля 2018 | 13:40
странно, о гиперзвуке путен раструбил, а обыски в ЦНИИмаш....
platonnekafrin 20 июля 2018 | 13:48
jetsam: ничего "странного". Наши службы медленно запрягают. Могут двадцать лет на человека смотреть и даже больше. Но теперь, как пить дать, на Путина выйдут - спалился он с мультфильмом, ой спалился.
bun777 20 июля 2018 | 13:41
я видел как один лысый чувак разболтал этот секрет
gvs 20 июля 2018 | 13:41
Из надувной гиперзвуковой ракеты произошла утечка воздуха ))))
semen2026 20 июля 2018 | 13:42
ФУФЕЛ, тысячу лет одно и тоже, дармоеды гэбэшники отрабатывают свою пайку... ищут чёрную кошку в тёмной комнате, а если учесть что кошки нет, вообще вечный двигатель возле госкорыта!)))
putin_itogy 20 июля 2018 | 13:45
Великое уважение, шпионам всех мастей!
ТАКИХ КАК ФИЛБИ, СНОУДЕН, ПАЙСОН..
Ща, объясню, как могу..
Почему?
Объясняю:
ШПИОНЫ, ЭТО ТЕ ЛЮДИ(во все времена) КОТОРЫЕ, ПРЕДОТВРАЩАЮТ ВОЙНЫ!
Была как-то передача по ЦТ, там объясняли природу этого странного феномена.(явно, Свыше..)
Шпионы, передавая чрезвычайные военные секреты своей страны, другой стороне,
например: как изготовить АТОМНУЮ БОМБУ, лазерное оружие, спутниковое, и т.д
По сути, не дают одной стороне, приобрести ТОТАЛЬНОЕ военное превосходство.
Превосходство одной стороны над другой - даёт основание(всегда) безнаказанно применить это превосходство.
Например, как то сделали однажды американцы, в отношении Японии.
Так-же и Филби(и кто там ещё..), передав СССР секреты изготовления атомной бомбы, по сути спас СССР от неминуемой ядерной бомбёжки, уже в 1946-48 годах.
Поэтому и секреты всяких "кинжалов", "пересветов", и прочего военного дерьма, должны незамедлительно передаваться противным сторонам.
Тем, чтобы избежать гарантированного нападения на более слабую сторону(КАК ЭТО ПРОИЗОШЛО С УКРАИНОЙ) Избавившаяся от "ядра" "Незалежность..(По совету Российского руководства, гарантировавшим им "неприкосновенность"..) практически тут-же, ПОЛУЧИЛИ УДАР В ЛОБ..
ДогоВОРняк, с ворами, которым при вас, красиво вытрут задницу.
Никаких договоров и бумаг.
Всем, "по Кольту", и уравнять шансы!
Обладать равными секретами друг о друге, должны ВСЕ СТРАНЫ. Тогда гарантированно - НИКТО НИ НА КОГО НЕ БУДЕТ НАПАДАТЬ!
Риск, получить в ответ, "кинжал", сдержит любого агрессора.
путин точно не развяжет 3-ю мировую войну.
Зная что ответка будет.
Гопник гарантированно бьёт только беззащитного.
Свободу Пайсону!..
honduras_na_colime 20 июля 2018 | 13:57
putin_itogy: Хоть один пример, когда Запад крал у Совка-Роисси какие-то технологические секреты - в студию!
Вот и сейчас окажется всё так же, как и 300, 100, 50, и 10 лет назад.
fig_vvam 20 июля 2018 | 14:04
putin_itogy: Извини, друг, но большую глупость чем ты трудно придумать.
При полном отсутствии знаний проблемиы не следует ее обсуждать.
При этом ты выставляешь себя дураком, а зачем это тебе.
Первое- США применили атомгную бомбу, когда шла войнва и мкенно демонстративно применили, чтобы избежать лишних ьжертв со стороны японцев при высадке на острова.
Император немедленно капитулировал, чем было спасено примерно 5 миллионов японцев. Ну и около полумиллиона американцев.
Во вторых именно Филби ничего по АБ СССР не передавал. Но это неважно.
СССР сделал АБ в 1949 г, и ни от каких бомбежек в 1946-48 гг это его спасти не могло.
Более того и еще почти 10 лет тоже. До 1957 г СССР вообще не имел средств доставки бомб на территорию США.
То есть бомбы были, но США они не угрожали, взорвать их можно было только в Европе.
Так что СССР более 10 лет был полностью беззащитен перед США. Но США почему-то не применили АБ против своего врага.
Гуманизм, наверное.
philanthrop 20 июля 2018 | 13:46
Мультик расшарили?
severnaj 20 июля 2018 | 13:50
Вот наши СМИ трусливые. Нас очень легко победить, потому что мы трусливы.
shraer 20 июля 2018 | 13:51
путин первый озвучил..десяточку...строгого
hz6691 20 июля 2018 | 13:53
Разгласили тайну о том, что такого оружия в РФ не существует
poluputing 20 июля 2018 | 13:54
данные утекают, россиянцы обтекают. А были ли данные? Или утекла полная не отредактированная версия мультика?
pulalala 20 июля 2018 | 13:55
Неужто отважились придти на Союзмультфильм?
Проверить гиперзвуковые мультики?
Афигеть!
leonln1970 20 июля 2018 | 13:56
дело о госизмене в связи с утечкой данных о российских разработках питухов из гавна в секретных лабораториях где то в якутии..
janychar 20 июля 2018 | 13:58
Видеоролик про Флориду, что ли, стырили?
salut__521 20 июля 2018 | 13:58
Ничего не соображу. Причём тут ФБР к госизмене по утечке данных российских разработок? Может, не ФБР, а ФСБ?..
salut__521 20 июля 2018 | 14:01
Ха, смехотура! Прочитал ФСБ как ФБР. Чего только не придумаешь сам себе! Миль пардон, канешна...
beserkons 20 июля 2018 | 14:02
Ну вот, фейк нацлидера уже разоблачен. Остались только мультики!