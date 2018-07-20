ФСБ расследует дело о госизмене в связи с утечкой данных о российских разработках гиперзвукового оружия

По данным <>, в рамках дела сегодня утром прошли обыски в Центральном НИИ машиностроения в подмосковном Королеве, а также в офисе директора Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона в Москве. Обе структуры входят в состав Роскосмоса. «Фигурантами дела о госизмене могут стать научные сотрудники ЦНИИмаш», — утверждают источники <>. Сам Пайсон комментировать ситуацию отказался. В разговоре с РБК он попросил не упоминать его в контексте уголовного дела. «Чем меньше вы меня упоминаете, тем всем будет лучше», — сказал он.

В Роскосмосе уточнили, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в курсе следственных действий. Он поручил сотрудникам оказывать содействие правоохранительным органам.