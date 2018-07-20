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13:30, 20 июля 2018

Управление Федеральной службы исполнения наказаний начало внутреннюю проверку из-за видеозаписи с пытками

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области начало внутреннюю проверку из-за видеозаписи с пытками, опубликованной «Новой газетой». На видео люди в камуфляже избивают человека, предположительно заключенного ИК-1 Ярославской области. Это съемки с видеорегистратора, который по закону обязаны носить все сотрудники ФСИН. Правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело. «По результатам просмотра видеозаписи, фактов превышения должностных полномочий не выявлено», — говорится в постановлении.

Комментарии

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drillerthriller 20 июля 2018 | 13:39

"Бутылки от шампанского на видеозаписи не выявлено"

astet 20 июля 2018 | 13:45

drillerthriller: для таких рьяных сотрудников,
которые "не превышают должностных полномочий",
нужно учредить медаль Рамзана Кадырова.
А тем сотрудникам ФСИН,
которые смогут незаметно
отрезать заключённому голову,
вручать именную грамоту
Рамзана Кадырова,
присваивать звание Героя России
и почётный титул " головорез Кадырова!!!

tvitov66 20 июля 2018 | 13:54

Даже не сомневаюсь что расследование не по факту пытки, а по факту утечки

gordy 20 июля 2018 | 13:57

«По результатам просмотра видеозаписи, фактов превышения должностных полномочий не выявлено»

Инструкции позволяют?

kottigr1 20 июля 2018 | 13:46

drillerthriller:
Живя в России не робей-ка
Запомни простенький урок
Жизнь человечья - сущая копейка,
в грязи попавшая под кованный сапог..
попавшая

johnbmw Евгений Большаков 20 июля 2018 | 13:46

drillerthriller: ... и вообще - ребята устроили себе разминочку ... ну перестарались малость ... так они же в воспитательных целях ...

blinorozhiy_chmo 20 июля 2018 | 13:56

А что уголовник хотел? Курорт и пятизвездочный отель?

Тогда не надо было бандитизмом заниматься, а честно работать и на заработанные деньги ехать отдыхать на Тенерифе!

А так... ну, как-то так.

drillerthriller 20 июля 2018 | 13:59

blinorozhiy_chmo: Сохатый, ты из мамки рогами вперед вылазил?

poluputing 20 июля 2018 | 14:11

drillerthriller: у ублюдков мамки нет, они размножаются почкованием

johnbmw Евгений Большаков 20 июля 2018 | 13:40

ну что, патрик, повторишь и тут свой текст: "это преступники, которые изменили присяге и Родине ... оборотни в погонах"????

drillerthriller 20 июля 2018 | 13:46

johnbmw: Патрик сейчас судорожно соображает как сюда вплести жидобандер и НАТу

johnbmw Евгений Большаков 20 июля 2018 | 13:48

drillerthriller: да ладно ... прям "соображает" ... а методички на ЧТО прописаны????

drillerthriller 20 июля 2018 | 13:53

johnbmw: Видимо, не прописано как в одном предложении объединить "бандерофашисты" и " ФСИН России". Кипит моск у горца.

mikhail_spb_ 20 июля 2018 | 13:40


То есть "должностные полномочия" садистов-вертухаев позволяют им целой толпой лупить резиновыми палками людей?!

johnbmw Евгений Большаков 20 июля 2018 | 13:44

mikhail_spb_: не то что бы Позволяют ... Строго Указывают ...

tvitov66 20 июля 2018 | 13:56

johnbmw: только если не предоставлена справка что оные женщина, да еще и беременная, а иначе лупи сколько хошЬ

vasya_von_smetankin 20 июля 2018 | 13:41

Одной "Новой газеты", к сожалению, на всех, кто попал под каток Духовности, не хватит...

johnbmw Евгений Большаков 20 июля 2018 | 13:45

vasya_von_smetankin: в том то и УЖАС, что это вовсе не исключение ... а скорее Правило ...

(комментарий скрыт)

jetsam 20 июля 2018 | 13:47

брехня.
это негра в гуантанамо црушники пытают.
это еще при обаме было.

у нас к заключенным самое гуманное в мире отношение.
гуманное от гуманизьмус, а не от гуано - не путать!.
в наш ФСИН идут только херувимчики и архангелы,
прошедшие мирские лагеря лугандонии.

поклеп на наше весное скреповеличие и святопустомелие!

hz6691 20 июля 2018 | 13:49

Будут выяснять, кто слил видео, и привлекать за разглашение гостайны.

henry52 20 июля 2018 | 13:55

hz6691: А потом объявят, что "фактов нарушения законности со стороны лагерной охраны не обнаружено"...

ihtamnet 20 июля 2018 | 13:57

hz6691: Уверен, так и будет.

compare 20 июля 2018 | 14:03

hz6691: а как же! так "засветить" гиперзвуковые дубинки...теперь "ворогу" ясно, в каком направлении движется раЗработка "гиперзвука"...

ihtamnet 20 июля 2018 | 13:52

Уволились еще вчера?

rash 20 июля 2018 | 13:54

То есть, п. о. подтвердили, что избиение заключённых входит в должностные обязанности.

compare 20 июля 2018 | 13:56

глядя на это видео(сайт НГ),не сомневаешься в "духовности" и "доброте народной",так часто упоминаемыми разными руководителями высшего ранга,а также,в наличии "лишней хромосомы",даже пожалуй,не одной,а пяти!

severnaj 20 июля 2018 | 13:59

Выясняют кто сдал, потом будут из него делать котлету.

abidas 20 июля 2018 | 14:02

Бить кулаком по пяткам - это такая должностная обязанность ?
Что же начальство фсин видит с этих носимых видеорегистраторов,
что их уже совсем ничего не удивляет ...

olfed 20 июля 2018 | 14:03

Какой год в России сейчас?

henry52 20 июля 2018 | 14:07

olfed: 1437-й, а что неясно?

zorkin75 20 июля 2018 | 14:06

На тех, кого арестовали,кто выбежал на футбольное поле свиноподобный мент ругался,дескать нет на вас 1937 года.Оказывается ошибался,уже есть.

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