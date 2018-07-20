Управление Федеральной службы исполнения наказаний начало внутреннюю проверку из-за видеозаписи с пытками

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области начало внутреннюю проверку из-за видеозаписи с пытками, опубликованной «Новой газетой». На видео люди в камуфляже избивают человека, предположительно заключенного ИК-1 Ярославской области. Это съемки с видеорегистратора, который по закону обязаны носить все сотрудники ФСИН. Правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело. «По результатам просмотра видеозаписи, фактов превышения должностных полномочий не выявлено», — говорится в постановлении.