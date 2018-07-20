К месту убийства журналиста Павла Шеремета в Киеве сегодня приносят цветы и требуют расследовать это преступление
К месту убийства журналиста Павла Шеремета в Киеве сегодня приносят цветы, а также стоят там с плакатами с требованием расследовать это преступление.
Правоохранительные органы должны знать, что общество неудовлетворительно оценивает их работу по этому делу, сказала «Эху Москвы» главный редактор интернет-издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева-Боровик.
Мусаева-Боровик добавила, что все помнят об убийстве Павла Шеремета и не дадут спустить это дело на тормоза.
Комментарии4
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olegleon 20 июля 2018 | 13:17
который год требуют? но даже исполнителей не ловят.
blinorozhiy_chmo 20 июля 2018 | 13:21
А вот убийство бандеровца Наебабченко - полностью раскрыто.
В чём же тут фишка? А?
emanuil Константин Сергеевич Малеев 20 июля 2018 | 13:26
И требуют расследовать это преступление путинских спецслужб.
mifodiy 20 июля 2018 | 13:32
В плане -требовать- журналистов в Украине никто не ограничивает , но и не обнадёживает .