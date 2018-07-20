К месту убийства журналиста Павла Шеремета в Киеве сегодня приносят цветы и требуют расследовать это преступление

К месту убийства журналиста Павла Шеремета в Киеве сегодня приносят цветы, а также стоят там с плакатами с требованием расследовать это преступление.

Правоохранительные органы должны знать, что общество неудовлетворительно оценивает их работу по этому делу, сказала «Эху Москвы» главный редактор интернет-издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева-Боровик.

Мусаева-Боровик добавила, что все помнят об убийстве Павла Шеремета и не дадут спустить это дело на тормоза.