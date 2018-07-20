В Госдуме поддержали кандидатуру Михаила Бабича для назначения на должность посла Белоруссии

В Госдуме поддержали кандидатуру полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича для назначения на должность посла Белоруссии. Эксперты называют Минск стратегически важным направлением для России.

Обсуждали кандидатуру посла на закрытом заседании комитета Госдумы по делам СНГ. Михаил Бабич на нем присутствовал, передает ТАСС со ссылкой на свой источник. Конституция и регламент предполагают участие внешнеполитических комитетов в назначении дипломатических представителей. Вопрос о смене посла в Белоруссии давно обсуждался и стоял на повестке дня, сообщали РБК в одной из структур СНГ. И отметили, Москве сейчас важно, чтобы диппредставительством Минска руководил «аппаратно влиятельный человек». Михаил Бабич — человек с высоким уровнем доверия президента и вполне логично его назначение в страну – ближайшего союзника России, с которой Москва надеется расширять сотрудничество, считает политолог Евгений Минченко. Михаил Бабич 7 лет занимает пост полпреда президента в президента в Приволжском федеральном округе. Ранее он служил в ВДВ и войсках КГБ, руководил корпорацией «Антей», был вице-премьером Подмосковья и Ивановской области.

Михаил Бабич сменит Александра Сурикова, который возглавляет посольство России в Белоруссии с 2006 года.