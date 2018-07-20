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Эксклюзив Эха 13:01, 20 июля 2018

Гиперзвуковые технологии сейчас являются одним из приоритетных направлений в военных разработках ведущих стран мира

Об этом «Эху Москвы» рассказал военный обозреватель «Ежедневного журнала» Александр Гольц.

Гольц добавил, что американская разведка, прежде всего, пытается узнать, действительно ли Россия достигла успехов в развитии гиперзвуковых технологий или это блеф.

Комментарии

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compare 20 июля 2018 | 13:12

не украли бы оригинал "мультика" про Флориду и Судьбу....

tvitov66 20 июля 2018 | 13:22

"действительно ли Россия достигла успехов в развитии гиперзвуковых технологий или это блеф"

Вот тупые ... как грил Задорнов - в покере это называется не блеф, а ПОНТ. ПОНТЫ наш нацЛидер кидать горазд!

honduras_na_colime 20 июля 2018 | 13:33

Само по себе выражение "Роисся достигла успеха в технологии" - уже вызывает гомерический хохот.
Кабель по дну самого мелкого моря проложить не могут, а гиперзвуковые ракеты - поди ж ты.
Или вдруг окажется, что в своё время умкнули у Гитлера Фау-3?

(комментарий скрыт)

sensei54 20 июля 2018 | 13:24

compare: Не украли бы чертежи секретной подводной лодки, которая может всплывать в пруду у Белого дома, с последующей порчей урожая тыквы на обамовском огороде.

slawa1940 20 июля 2018 | 13:30

sensei54: Не дай,Господи! Мы то тогда есть чЁ будим?

sensei54 20 июля 2018 | 13:37

slawa1940: Съедобный пластик, как на Плюке.

kottigr1 20 июля 2018 | 13:34

sensei54:
- Ну, что могу предложить, господа.. "Буки" - старые-проверенные. Все отстреляно, даже по "Боингам", все в полном боекомплекте. Ракеты, "Булава"... Дают осечки - примерно 50/50. Комплексы С-400 - извини, не проверял, "кривизна земли" мешает.. "Калибры" имеются - летят стремительно, но практически никогда не попадают. Вот танки - Т-72, один неработающий "Армата" - клинит его подлеца.. сыроват. Есть советский, брутальный, отечественный производитель. АК-Шмайссер с вечного хранения - считай в масле. В наличии КА-52 - стреляет куда бог даст, но не куда хотелось бы.. Имеются МиГ-29, 31, Су-34 и 24, ещё Ту-95 - машинки хорошие, но к земле постоянно клонит.. Тяжелее воздуха - сам понимаешь.. Есть почти авианосец "Кузнецов" - убийца российских штурмовиков, очень экологичный-дровяной.. Боевой лазер карманный - в киоске "Союзпечать" покупали.. Макетов полно из папье-маше - высокие нанотехнологии.. Батут Рогозина, он же БР. Сегодня один - извини, очень быстро разбирают. Вот ракеты в заначке космические и спутники "Прогрессы" да "Союзы" с "Протонами", но совсем ненадежные - время. Стащило и сточило ударные механизмы. Есть ещё ядерные ракеты - резиновые, быстроразвертываемые.. 40 штук. Очень удобны в надувании. Винтовки Мосина, я думаю, вас не заинтересуют.
- Слушай, а откуда все это?
- Эхо Холодной войны.

mikr 20 июля 2018 | 13:46

kottigr1: Молодец, повеселил. Но не стоит забывать весьма поучительный финал того фильма, сценку из которого Вы так весело переиначили.

gencek 20 июля 2018 | 14:03

compare:
Воронеж воспрял духом !

polsan 20 июля 2018 | 13:17

Гиперзвуковые технологии сейчас являются одним из приоритетных направлений в военных разработках ведущих стран мира.
__________________________________________________________________________

Новый виток траты сумасшедших денег на то, чтобы создать то, что может быстрее убивать.
Куда катится Мир?! Человека живущего на Земле по ошибке назвали Хомо Сапиенс.

danko1 20 июля 2018 | 13:22

polsan: В ответ на ПРО, средств защиты, Путин постоянно разрабатывает средства для уничтожения планеты.
Одна надежда на то, что Земля уцелеет, что этот гопник ни к чему, кроме вранья и воровства, не способен.

tvitov66 20 июля 2018 | 13:27

danko1: Алоизыч тоже так делал и называл сие старания Ундервафля

shlevet 20 июля 2018 | 13:32

danko1: //В ответ на ПРО, средств защиты,...//
ПРО это не средство защиты, это средство уничтожающее ядерный паритет, впрочем 100% бронежилетов не бывает

punyoshohlai 20 июля 2018 | 13:18

... или это блеф


tvitov66 20 июля 2018 | 13:24

punyoshohlai: это болванка от "Искандера" скинутая с высоты на сверхзвуке ... только Цц-ссс - НИКОМУ! это госТАЙНА!

hz6691 20 июля 2018 | 13:23

В данном случае важна точка зрения. Любую баллистическую ракету при желании можно назвать гиперзвуковой, т.к. она летит с гиперзвуковой скоростью, но только на активном участке полета (измеряется десятками секунд) и в разряженной атмосфере (при отсутствии сопротивлении воздуха).

slawa1940 20 июля 2018 | 13:33

hz6691: Умница! Ну, да!

jetsam 20 июля 2018 | 13:26

@Гиперзвуковые технологии сейчас являются одним из приоритетных направлений@
и лидером в этой области является россия. безусловно.
только в россии пилят бюджет с "гиперзвуковой скоростью".
только в россии растет ввп с "гиперзвуковой скоростью".
только в россии растет продолжительность жизни с "гиперзвуковой скоростью".
....
и только мимо стоячей на обочине мирового шоссе россии
с простым дозвуковым свистом проносятся в темное будущее на обыкновенных
мерсах и бэхах такие мелкие страны как: китай, индия, вьетнам. германия,
верхнее ватуту, нижний гондурас....

radionews 20 июля 2018 | 13:29

Развитие технологий в России невозможно по определению. Никаких.
Вот окр - в это верю, и что теоретические разработки ведутся, и что испытания лабораторных образцов.
Но не далее того.
Для командующего, один руками собранный образец, отполиррванный до зеркального блеска и раскрашенный под серийное производство, показательно стартует, в мультике.
Ну, то есть, на экране покажут как бы натурный старт и потом принесут обломки табуретки, в которую четко, с точностью до сантиметра, эта дура якобы попала.
И это всё.
А, да, ещё тайные награды, секретные приказы и деньги на номерные счета.
В самом раскрученном случае, все кончится, как с ансамблем Александрова.
Проверено временем.

gencek 20 июля 2018 | 13:29

Всех этих жидов продажных типа Пайсон, Гольц срочно этапировать на историческую родину - в Биробиджан , пусть там создают ракеты, а не в Москве.

mitja_76 20 июля 2018 | 13:33

gencek: Правильно. Чтобы они не мешали нам с фашизмом бороться.

the_bystander 20 июля 2018 | 13:55

gencek: Ох, батенька, как же Вы со своим советом опоздали. Лет этак на семьдесят. Вот послали бы в свое время всяких там Зельдовичей и Харитонов в Биробиджан, и сидели Вы и вам подобные сейчас тихо как мыши под метлой.

the_bystander 20 июля 2018 | 13:58

the_bystander: ...сидели бы Вы...

compare 20 июля 2018 | 14:12

the_bystander: точно! сидели бы и иногда только,дрались бы из-за того,кто завтра будет на счетах считать,а кто-на пальцах,своих и домочадцев...

mikr 20 июля 2018 | 13:35

//...Гольц добавил, что американская разведка, прежде всего, пытается узнать, действительно ли Россия достигла успехов в развитии гиперзвуковых технологий или это блеф...//

На самом деле это очень легко проверить. Достаточно попробовать подогнать авианосец поближе к российским берегам. Если авианосец вдруг захочет повернуть обратно, или его экипаж начнет срочно увольняться с корабля, значит это был не блеф.

honduras_na_colime 20 июля 2018 | 13:46

mikr: Путриот в портянках, уж лучше вы Отмирала Кузнецова к ним поближе подгоните - и противник умрёт от смеха.

(комментарий скрыт)

the_bystander 20 июля 2018 | 14:04

Называется "воплотим анекдот в жизнь". Как шутили мы в Институте Прикладной Химии году так в 1973-ем, цель секретности это чтобы враг не узнал в какой мы ж@пе.

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