Гиперзвуковые технологии сейчас являются одним из приоритетных направлений в военных разработках ведущих стран мира.

Об этом «Эху Москвы» рассказал военный обозреватель «Ежедневного журнала» Александр Гольц.

Гольц добавил, что американская разведка, прежде всего, пытается узнать, действительно ли Россия достигла успехов в развитии гиперзвуковых технологий или это блеф.