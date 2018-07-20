Гиперзвуковые технологии сейчас являются одним из приоритетных направлений в военных разработках ведущих стран мира
Об этом «Эху Москвы» рассказал военный обозреватель «Ежедневного журнала» Александр Гольц.
Гольц добавил, что американская разведка, прежде всего, пытается узнать, действительно ли Россия достигла успехов в развитии гиперзвуковых технологий или это блеф.
Комментарии27
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compare 20 июля 2018 | 13:12
не украли бы оригинал "мультика" про Флориду и Судьбу....
tvitov66 20 июля 2018 | 13:22
"действительно ли Россия достигла успехов в развитии гиперзвуковых технологий или это блеф"
Вот тупые ... как грил Задорнов - в покере это называется не блеф, а ПОНТ. ПОНТЫ наш нацЛидер кидать горазд!
honduras_na_colime 20 июля 2018 | 13:33
Само по себе выражение "Роисся достигла успеха в технологии" - уже вызывает гомерический хохот.
Кабель по дну самого мелкого моря проложить не могут, а гиперзвуковые ракеты - поди ж ты.
Или вдруг окажется, что в своё время умкнули у Гитлера Фау-3?
sensei54 20 июля 2018 | 13:24
compare: Не украли бы чертежи секретной подводной лодки, которая может всплывать в пруду у Белого дома, с последующей порчей урожая тыквы на обамовском огороде.
slawa1940 20 июля 2018 | 13:30
sensei54: Не дай,Господи! Мы то тогда есть чЁ будим?
sensei54 20 июля 2018 | 13:37
slawa1940: Съедобный пластик, как на Плюке.
kottigr1 20 июля 2018 | 13:34
sensei54:
- Ну, что могу предложить, господа.. "Буки" - старые-проверенные. Все отстреляно, даже по "Боингам", все в полном боекомплекте. Ракеты, "Булава"... Дают осечки - примерно 50/50. Комплексы С-400 - извини, не проверял, "кривизна земли" мешает.. "Калибры" имеются - летят стремительно, но практически никогда не попадают. Вот танки - Т-72, один неработающий "Армата" - клинит его подлеца.. сыроват. Есть советский, брутальный, отечественный производитель. АК-Шмайссер с вечного хранения - считай в масле. В наличии КА-52 - стреляет куда бог даст, но не куда хотелось бы.. Имеются МиГ-29, 31, Су-34 и 24, ещё Ту-95 - машинки хорошие, но к земле постоянно клонит.. Тяжелее воздуха - сам понимаешь.. Есть почти авианосец "Кузнецов" - убийца российских штурмовиков, очень экологичный-дровяной.. Боевой лазер карманный - в киоске "Союзпечать" покупали.. Макетов полно из папье-маше - высокие нанотехнологии.. Батут Рогозина, он же БР. Сегодня один - извини, очень быстро разбирают. Вот ракеты в заначке космические и спутники "Прогрессы" да "Союзы" с "Протонами", но совсем ненадежные - время. Стащило и сточило ударные механизмы. Есть ещё ядерные ракеты - резиновые, быстроразвертываемые.. 40 штук. Очень удобны в надувании. Винтовки Мосина, я думаю, вас не заинтересуют.
- Слушай, а откуда все это?
- Эхо Холодной войны.
mikr 20 июля 2018 | 13:46
kottigr1: Молодец, повеселил. Но не стоит забывать весьма поучительный финал того фильма, сценку из которого Вы так весело переиначили.
gencek 20 июля 2018 | 14:03
compare:
Воронеж воспрял духом !
polsan 20 июля 2018 | 13:17
Гиперзвуковые технологии сейчас являются одним из приоритетных направлений в военных разработках ведущих стран мира.
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Новый виток траты сумасшедших денег на то, чтобы создать то, что может быстрее убивать.
Куда катится Мир?! Человека живущего на Земле по ошибке назвали Хомо Сапиенс.
danko1 20 июля 2018 | 13:22
polsan: В ответ на ПРО, средств защиты, Путин постоянно разрабатывает средства для уничтожения планеты.
Одна надежда на то, что Земля уцелеет, что этот гопник ни к чему, кроме вранья и воровства, не способен.
tvitov66 20 июля 2018 | 13:27
danko1: Алоизыч тоже так делал и называл сие старания Ундервафля
shlevet 20 июля 2018 | 13:32
danko1: //В ответ на ПРО, средств защиты,...//
ПРО это не средство защиты, это средство уничтожающее ядерный паритет, впрочем 100% бронежилетов не бывает
punyoshohlai 20 июля 2018 | 13:18
... или это блеф
tvitov66 20 июля 2018 | 13:24
punyoshohlai: это болванка от "Искандера" скинутая с высоты на сверхзвуке ... только Цц-ссс - НИКОМУ! это госТАЙНА!
hz6691 20 июля 2018 | 13:23
В данном случае важна точка зрения. Любую баллистическую ракету при желании можно назвать гиперзвуковой, т.к. она летит с гиперзвуковой скоростью, но только на активном участке полета (измеряется десятками секунд) и в разряженной атмосфере (при отсутствии сопротивлении воздуха).
slawa1940 20 июля 2018 | 13:33
hz6691: Умница! Ну, да!
jetsam 20 июля 2018 | 13:26
@Гиперзвуковые технологии сейчас являются одним из приоритетных направлений@
и лидером в этой области является россия. безусловно.
только в россии пилят бюджет с "гиперзвуковой скоростью".
только в россии растет ввп с "гиперзвуковой скоростью".
только в россии растет продолжительность жизни с "гиперзвуковой скоростью".
....
и только мимо стоячей на обочине мирового шоссе россии
с простым дозвуковым свистом проносятся в темное будущее на обыкновенных
мерсах и бэхах такие мелкие страны как: китай, индия, вьетнам. германия,
верхнее ватуту, нижний гондурас....
radionews 20 июля 2018 | 13:29
Развитие технологий в России невозможно по определению. Никаких.
Вот окр - в это верю, и что теоретические разработки ведутся, и что испытания лабораторных образцов.
Но не далее того.
Для командующего, один руками собранный образец, отполиррванный до зеркального блеска и раскрашенный под серийное производство, показательно стартует, в мультике.
Ну, то есть, на экране покажут как бы натурный старт и потом принесут обломки табуретки, в которую четко, с точностью до сантиметра, эта дура якобы попала.
И это всё.
А, да, ещё тайные награды, секретные приказы и деньги на номерные счета.
В самом раскрученном случае, все кончится, как с ансамблем Александрова.
Проверено временем.
gencek 20 июля 2018 | 13:29
Всех этих жидов продажных типа Пайсон, Гольц срочно этапировать на историческую родину - в Биробиджан , пусть там создают ракеты, а не в Москве.
mitja_76 20 июля 2018 | 13:33
gencek: Правильно. Чтобы они не мешали нам с фашизмом бороться.
the_bystander 20 июля 2018 | 13:55
gencek: Ох, батенька, как же Вы со своим советом опоздали. Лет этак на семьдесят. Вот послали бы в свое время всяких там Зельдовичей и Харитонов в Биробиджан, и сидели Вы и вам подобные сейчас тихо как мыши под метлой.
the_bystander 20 июля 2018 | 13:58
the_bystander: ...сидели бы Вы...
compare 20 июля 2018 | 14:12
the_bystander: точно! сидели бы и иногда только,дрались бы из-за того,кто завтра будет на счетах считать,а кто-на пальцах,своих и домочадцев...
mikr 20 июля 2018 | 13:35
//...Гольц добавил, что американская разведка, прежде всего, пытается узнать, действительно ли Россия достигла успехов в развитии гиперзвуковых технологий или это блеф...//
На самом деле это очень легко проверить. Достаточно попробовать подогнать авианосец поближе к российским берегам. Если авианосец вдруг захочет повернуть обратно, или его экипаж начнет срочно увольняться с корабля, значит это был не блеф.
honduras_na_colime 20 июля 2018 | 13:46
mikr: Путриот в портянках, уж лучше вы Отмирала Кузнецова к ним поближе подгоните - и противник умрёт от смеха.
the_bystander 20 июля 2018 | 14:04
Называется "воплотим анекдот в жизнь". Как шутили мы в Институте Прикладной Химии году так в 1973-ем, цель секретности это чтобы враг не узнал в какой мы ж@пе.