Директор исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрий Пайсон, возможно, окажется свидетелем в уголовном деле по государственной измене. Об этом <> сообщил информированный источник. По его словам, никаких обвинений Пайсону пока не предъявлено. Напомним, в помещениях Центрального НИИ машиностроения, а также в кабинете Дмитрия Пайсона сотрудниками ФСБ проводятся обыски. По ее данным, расследуется утечка на Запад секретных материалов по гиперзвуковому оружию.