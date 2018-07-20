Дмитрий Пайсон возможно окажется свидетелем в уголовном деле по государственной измене
Директор исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрий Пайсон, возможно, окажется свидетелем в уголовном деле по государственной измене. Об этом <> сообщил информированный источник. По его словам, никаких обвинений Пайсону пока не предъявлено. Напомним, в помещениях Центрального НИИ машиностроения, а также в кабинете Дмитрия Пайсона сотрудниками ФСБ проводятся обыски. По ее данным, расследуется утечка на Запад секретных материалов по гиперзвуковому оружию.
Комментарии18
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gvs 20 июля 2018 | 13:10
Интересно, сколько он отвалил, чтобы из подозреваемого превратиться в свидетеля? ))) А если еще столько же отвалит, станет потерпевшим ))))
vezdehod 20 июля 2018 | 13:35
Кругом враги. а здесь появляются и гос.изменники. В какой стране мы живём?
andygo__ru 20 июля 2018 | 13:44
vezdehod: Подозреваю, просто мультфильмы ищут - они ж такие... любители "Ну погоди!" Любители, такие любители!
vlastimil_popogrebski 20 июля 2018 | 13:11
Пущай всякие Пайсоны, Тайсоны и прочие Карлсоны валят к себе домой, в Израиль
andygo__ru 20 июля 2018 | 13:37
vlastimil_popogrebski: "Пущай всякие Пайсоны, Тайсоны и прочие Карлсоны валят к себе домой, в Израиль" ---
--- ну, так Абрамович уже тебя послушал - поди, еще и благодарит тебя за совет.
... ждем-с-с-с... Ротенбергов? ;)
poluputing 20 июля 2018 | 13:38
vlastimil_popogrebski: и останетесь вы с лучиной у выгребной ямы с рваными газетками на гвоздике
gencek 20 июля 2018 | 13:43
vlastimil_popogrebski:
Зачем же в Израиль, всех жидов от Пайсона до Соловьева этапировать в скотовозках в Биробиджан , на их историческую Родину.
poluputing 20 июля 2018 | 13:51
gencek: дык поглядим ваше генеалогическое древо. Нет ли там Мойши на 3-ей ветви снизу? Или у вас одно определение, не алкаш и идиот -значит еврей?
danko1 20 июля 2018 | 13:12
А потом плавно из свидетелей перейдет в обвиняемые.
У ФСБ большой в этом опыт.
Шпиономания и поиск врагов зашкаливает, когда настоящие враги России во власти.
j_partizan 20 июля 2018 | 13:26
danko1:
И враги России во власти, и воровство отечественных разработок имеет место.
andygo__ru 20 июля 2018 | 13:42
j_partizan: "воровство отечественных разработок имеет место." ---
-- а на сегодняшний день - есть что воровать? Еще не все продали?
...возможно, продали только газовые центрифуги под сепарацию Китаю (успели-таки!), и - тут пришел В.В.Путин: ни-ни!
;) ;)
...так что если что и осталось продавать (тому же Китаю), то - только лес, но: только пяток-другой стволиков без веточек, а вот больше - ни-ни (В.В.Путин).
j_partizan 20 июля 2018 | 13:20
Когда-то надо было начинать привлекать к ответственности за передачу отечественных секретных разработок за границу.
Жаль, что поздно спохватились. Практически все передовые советские и российские разработки уже давно украдены западными компаниями и внедрены ими, как собственные.
nds_01 20 июля 2018 | 13:35
j_partizan: "Вот они где у меня сидят, эти интуристы! — ... — верите ли, всю душу вымотали! Приедет... и или нашпионит, как последний сукин сын, или же капризами все нервы вымотает: и то ему не так, и это не так!.."
hz6691 20 июля 2018 | 14:01
j_partizan: Одни мы внедрить не можем.
nds_01 20 июля 2018 | 13:27
Утекли в мячике.
viktorova 20 июля 2018 | 13:35
Наверное рассказал, кто позорные мультики для президента делал.
poluputing 20 июля 2018 | 13:41
только мокшанцев коренных в аналитики. Продавать будут неправильные анализы и дешевле
hz6691 20 июля 2018 | 13:59
В Союзмультфильме нужно обыски делать.