Российский МИД не видит ничего предосудительного в том, что он продолжает вести свой официальный канал в «Телеграме»
Об этом в интервью газете Коммерсантъ заявила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова. «Решение суда было о блокировке платформ, но не каналов»,— сказала Захарова. Мы консультировались с Роскомнадзором и получили разъяснения на этот счёт. На работу в самом «Телеграме» запрет не распространяется.
При этом Захарова уточнила, что сама перестала пользоваться мессенджером, поскольку «он стал работать со сбоями». Судя по отметкам сервиса, последний раз Мария Захарова заходила в «Телеграм» 14 июля.
Комментарии19
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
drillerthriller 20 июля 2018 | 12:41
Простутка
dorin1987 20 июля 2018 | 13:13
drillerthriller: …тоньше всех владеют двоемыслием те, кто изобрел двоемыслие и понимает его как грандиозную систему умственного надувательства. ©
fig_vvam 20 июля 2018 | 13:36
dorin1987: Это же надо так извернуться:
мол запрещен Телеграм, но создавать в нем каналы и пользоваться ими можно.
Высший класс двоемыслия.
ostapbey 20 июля 2018 | 13:54
fig_vvam: телеграмм?
Да тут всю систему нужно менять и констуцию и суд с прокуратурой.
Но главный сантехник разрешил пользоваться.
Нужным людям.
Даже..
danko1 20 июля 2018 | 12:42
Мало того, что Захарова сама врет, так и МИД использует то, что запрещают простым россиянам.
vlastimil_popogrebski 20 июля 2018 | 13:02
danko1: что положено господам, холопам возбраняется
gvs 20 июля 2018 | 12:43
Как ничего предосудительного? ))) А вдруг Захарова в Телеге с террористами общается? ))))
polsan 20 июля 2018 | 12:44
— Говори, мудрейший!
— Когда принцесса видит сон про не сон, ей кажется, что сон не сон про сон, а думает что сон про не сон... Надо сказать принцессе, что сон — это не сон, а про не сон, что это пересон, а пересон — не сон...
— А что скажет наимудрейший?
— Поистине, пути всезнания неисповедимы, осознание знания есть признак незнания, осознание незнания... А почему я?
— Ээээ... Повелеваем про сон сказать, что это не сон, а сон — это пронесон!
"Волшебная лампа Алладина" (с)
omichka 20 июля 2018 | 12:51
Браво!
grigol331 20 июля 2018 | 13:22
omichka:
И каждая тварь, поддерживающая блокировку Телеграма, но оставшаяся или восстановившаяся там, обязательно вставляет в конце "он стал работать со сбоями", типа оставляет метку "ну, вы же видите - я стараюсь, я в доску прорежимный".
Также нигде написано, что нельзя есть санкционные продукты, особенно сотрудникам МИД Мордора.
gencek 20 июля 2018 | 12:55
Пора бы весь МИД в пыточную на Пубянку отправить ... Везде одни шпионы, одна Шапокляк бдит, не дремлет.
jetsam 20 июля 2018 | 12:55
@Российский МИД не видит ничего предосудительного в том, что он@ продолжает употреблять аргентинский кокс.
и я не вижу ничего предосудительного.
и, со мной, ничего предосудительного не видят и ген.прокурор и СК
и остальные обитатели палаты нумер 6.
ansata 20 июля 2018 | 13:01
Уже не "сбоит", Мария. Можешь пользоваться.
nikruchev 20 июля 2018 | 13:30
ansata: Да, РКН оказал большую услугу пользователям Телеграма, в том числе и потенциальным террористам - после запрета он стал гораздо надёжнее.
wrongway1 20 июля 2018 | 13:03
одним закон..другим...........
twenty_two 20 июля 2018 | 13:08
Сплошной юмор.
ostapbey 20 июля 2018 | 14:01
twenty_two: сплошной юмор это был ДО приснопамятного 1984года.
А далее пошла банальная бытовуха на скотном дворе.
И не только по Оруэллу даже..
compare 20 июля 2018 | 13:21
конечно,ничего "такого".простое признание авторитета и ума создателя этого ресурса-Павла Дурова..молодец,"за-харова",поддерживает Дурова всей душой и видно,нравится он ей не только как талантливый бизнесмен,но и как мужчина...пусть и впредь,мария,ваше сердце загорается трепетным пламенем,при упоминании "телеграм"...
zhrv 20 июля 2018 | 13:36
Запрет "Телеграм", это как "контрсанкции" - народ должен полюбить брюкву, а кто при власти, могут продолжать питаться пармезаном на хамоне.