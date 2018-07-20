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12:34, 20 июля 2018

Российский МИД не видит ничего предосудительного в том, что он продолжает вести свой официальный канал в  «Телеграме»

Об этом в интервью газете Коммерсантъ заявила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова. «Решение суда было о блокировке платформ, но не каналов»,— сказала Захарова. Мы консультировались с Роскомнадзором и получили разъяснения на этот счёт. На работу в самом «Телеграме» запрет не распространяется.
При этом Захарова уточнила, что сама перестала пользоваться мессенджером, поскольку «он стал работать со сбоями». Судя по отметкам сервиса, последний раз Мария Захарова заходила в «Телеграм» 14 июля.

Комментарии

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drillerthriller 20 июля 2018 | 12:41

Простутка

dorin1987 20 июля 2018 | 13:13

drillerthriller: …тоньше всех владеют двоемыслием те, кто изобрел двоемыслие и понимает его как грандиозную систему умственного надувательства. ©

fig_vvam 20 июля 2018 | 13:36

dorin1987: Это же надо так извернуться:
мол запрещен Телеграм, но создавать в нем каналы и пользоваться ими можно.

Высший класс двоемыслия.

ostapbey 20 июля 2018 | 13:54

fig_vvam: телеграмм?
Да тут всю систему нужно менять и констуцию и суд с прокуратурой.
Но главный сантехник разрешил пользоваться.
Нужным людям.
Даже..

danko1 20 июля 2018 | 12:42

Мало того, что Захарова сама врет, так и МИД использует то, что запрещают простым россиянам.

vlastimil_popogrebski 20 июля 2018 | 13:02

danko1: что положено господам, холопам возбраняется

gvs 20 июля 2018 | 12:43

Как ничего предосудительного? ))) А вдруг Захарова в Телеге с террористами общается? ))))

polsan 20 июля 2018 | 12:44


— Говори, мудрейший!
— Когда принцесса видит сон про не сон, ей кажется, что сон не сон про сон, а думает что сон про не сон... Надо сказать принцессе, что сон — это не сон, а про не сон, что это пересон, а пересон — не сон...
— А что скажет наимудрейший?
— Поистине, пути всезнания неисповедимы, осознание знания есть признак незнания, осознание незнания... А почему я?
— Ээээ... Повелеваем про сон сказать, что это не сон, а сон — это пронесон!
"Волшебная лампа Алладина" (с)

omichka 20 июля 2018 | 12:51

Браво!

grigol331 20 июля 2018 | 13:22

omichka:
И каждая тварь, поддерживающая блокировку Телеграма, но оставшаяся или восстановившаяся там, обязательно вставляет в конце "он стал работать со сбоями", типа оставляет метку "ну, вы же видите - я стараюсь, я в доску прорежимный".

Также нигде написано, что нельзя есть санкционные продукты, особенно сотрудникам МИД Мордора.

gencek 20 июля 2018 | 12:55

Пора бы весь МИД в пыточную на Пубянку отправить ... Везде одни шпионы, одна Шапокляк бдит, не дремлет.

jetsam 20 июля 2018 | 12:55

@Российский МИД не видит ничего предосудительного в том, что он@ продолжает употреблять аргентинский кокс.

и я не вижу ничего предосудительного.
и, со мной, ничего предосудительного не видят и ген.прокурор и СК
и остальные обитатели палаты нумер 6.

ansata 20 июля 2018 | 13:01

Уже не "сбоит", Мария. Можешь пользоваться.

nikruchev 20 июля 2018 | 13:30

ansata: Да, РКН оказал большую услугу пользователям Телеграма, в том числе и потенциальным террористам - после запрета он стал гораздо надёжнее.

wrongway1 20 июля 2018 | 13:03

одним закон..другим...........

twenty_two 20 июля 2018 | 13:08

Сплошной юмор.

ostapbey 20 июля 2018 | 14:01

twenty_two: сплошной юмор это был ДО приснопамятного 1984года.
А далее пошла банальная бытовуха на скотном дворе.
И не только по Оруэллу даже..

compare 20 июля 2018 | 13:21

конечно,ничего "такого".простое признание авторитета и ума создателя этого ресурса-Павла Дурова..молодец,"за-харова",поддерживает Дурова всей душой и видно,нравится он ей не только как талантливый бизнесмен,но и как мужчина...пусть и впредь,мария,ваше сердце загорается трепетным пламенем,при упоминании "телеграм"...

zhrv 20 июля 2018 | 13:36

Запрет "Телеграм", это как "контрсанкции" - народ должен полюбить брюкву, а кто при власти, могут продолжать питаться пармезаном на хамоне.

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