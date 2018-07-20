Российский МИД не видит ничего предосудительного в том, что он продолжает вести свой официальный канал в  «Телеграме»

Об этом в интервью газете Коммерсантъ заявила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова. «Решение суда было о блокировке платформ, но не каналов»,— сказала Захарова. Мы консультировались с Роскомнадзором и получили разъяснения на этот счёт. На работу в самом «Телеграме» запрет не распространяется.

При этом Захарова уточнила, что сама перестала пользоваться мессенджером, поскольку «он стал работать со сбоями». Судя по отметкам сервиса, последний раз Мария Захарова заходила в «Телеграм» 14 июля.