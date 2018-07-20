Администрация Франции уволит своего сотрудника Беналля, который избил человека во время первомайской демонстрации

Администрация президента Франции уволит своего сотрудника Александра Беналля, который избил человека во время первомайской демонстрации. Об этом представитель Елисейского дворца сказал агентству Франс Пресс. Этот человек, как свидетельствуют видеоматериалы, опубликованные в СМИ, находился в рядах сотрудников полиции, которые обеспечивали безопасность первомайской демонстрации в Париже. Согласно видео, Беналля напал на одного из манифестантов и избил его, а также грубо обращался с двумя находившимися поблизости женщинами, сбив одну из них с ног.