Администрация Франции уволит своего сотрудника Беналля, который избил человека во время первомайской демонстрации
Администрация президента Франции уволит своего сотрудника Александра Беналля, который избил человека во время первомайской демонстрации. Об этом представитель Елисейского дворца сказал агентству Франс Пресс. Этот человек, как свидетельствуют видеоматериалы, опубликованные в СМИ, находился в рядах сотрудников полиции, которые обеспечивали безопасность первомайской демонстрации в Париже. Согласно видео, Беналля напал на одного из манифестантов и избил его, а также грубо обращался с двумя находившимися поблизости женщинами, сбив одну из них с ног.
Комментарии6
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danko1 20 июля 2018 | 12:38
У нас за такое садистам квартиры дают и звездочки.
sskull 20 июля 2018 | 12:44
danko1: У нас сотрудники администрации на людей не кидаются...
vlastimil_popogrebski 20 июля 2018 | 13:06
sskull: дикая страна, дикие нравы
pyfrjvsqfldjrfn 20 июля 2018 | 13:32
sskull: У нас просто заказывают, как Кашина, Немцова, Политковскую...
gvs 20 июля 2018 | 12:41
Не пропадет. Устроится в администрацию Путина. там таких любят. )))
icf 20 июля 2018 | 14:03
Ну да, уволить. Не сажать же его за какого-то избитого манифестанта, в самом деле!