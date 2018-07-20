Двое подозреваемых по делу Скрипалей покинули Великобританию

Двое подозреваемых по делу Скрипалей, личности которых якобы установила британская полиция с помощью системы распознавания лиц, уже покинули Великобританию. Об этом сообщает американский телеканал CNN. Отмечается, что об их отъезде из страны стало известно по нескольким признакам. Так, британским военным на Кипре удалось перехватить закодированное сообщение на русском языке в Москву, в котором говорилось об их побеге из страны. При этом источник отметил, что до сих пор не установлено, были ли отравители россиянами. Ранее британская полиция опровергла информацию о том, что ей удалось установить личности подозреваемых в отравлении Скрипалей.