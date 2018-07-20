Директор Исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрий Пайсон воздержался от комментариев по поводу обысков в его кабинете, а также в помещениях ЦНИИмаш. Ранее об этом написала газета , по данным которой речь идет о действиях в рамках уголовного дела по госизмене. По этой информации, на Запад утекли секретные материалы по гиперзвуковому оружию.

Источник Интерфакса говорит, что никаких обвинений Пайсону пока не предъявлено. Возможно, он будет свидетелем по делу, также сообщается, что Москву он не покидал, однако, на работе его сегодня не было.