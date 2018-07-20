Первым соперником футбольного клуба «Уфа» в квалификации Лиги Европы станет словенский «Домжале»

Встречи пройдут 26-го июля и 2-го августа.

«Уфа» в нынешнем сезоне дебютирует в Европе, а вот «Домжале», напротив, уже опытный еврокубковый боец. Да, пусть название клуба из маленького словенского городка, скорее всего, незнакомо российским, да и не только российским болельщикам, но за плечами у него уже больше двадцати матчей в разных турнирах. «Абреки» — это официальное прозвище «Домжале» — каких-то лавров в Европе не снискали. Потолок – участие в четвертом раунде квалификации Лиги Европы. Борьбу за место в групповом этапе «Домжале», как правило, начинает с ранних еще июльских стадий. Вот и в нынешнем году он уже провел в турнире два матча, не без труда одолев боснийский клуб «Широки Бриег». Кстати, «Домжале» — один из старейших клубов Словении. Его домашний стадион, «Спортни Парк», где уже совсем скорого предстоит играть «Уфе», рассчитан на три с половиной тысячи мест. Впрочем, этого вполне достаточно. Ведь население одноименного города составляет чуть менее 12 тысяч человек. Иными словами, арена может вместить более 25% жителей Домжале.

Еще один представитель России в Лиге Европы – петербургский «Зенит» начнет борьбу со следующего раунда классификации. А вот «Краснодар» получил прямую путевку в групповой этап турнира.